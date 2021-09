Afrique de l'Ouest: Burkina-Mali - Une vision commune contre le terrorisme

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Camara, le mardi 7 septembre 2021 à Kosyam. La lutte contre l'insécurité a été le principal sujet de cette rencontre.

La lutte contre le terrorisme est un défi commun au Burkina Faso et au Mali et la réponse à ce problème doit être globale. C'est la conviction du Président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui a de ce fait dépêché son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, auprès du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour échanger sur la question. Il a été reçu en audience, hier mardi 7 septembre, au palais de Kosyam. « Je suis venu transmettre un message de fraternité du président de la transition malienne à son frère et aîné Roch Marc Christian Kaboré.

Nos deux Etats et au-delà, nos deux peuples frères, sont unis par l'histoire et la géographie et se battent au quotidien contre des ennemis communs à savoir le terrorisme et l'obscurantisme. Notre objectif est donc de trouver ensemble une solution à ce problème qui fait trop souffrir nos braves populations», a-t-il confié à sa sortie d'audience. De ce qu'il a dit, les président Goïta et Kaboré partagent la même vision dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et sont déterminés à venir à bout de ce phénomène pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Pour ce faire, il a indiqué que des opérations antiterroristes seront menées conjointement par les deux Etats « dans les mois à venir ». Selon le colonel Camara, ce volet de la coopération bilatérale entre leurs pays a été largement évoqué lors de son entretien avec le chef de l'Etat burkinabè.