Angola: João Lourenço félicite le Président élu de São Tomé et Príncipe

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a félicité ce mardi Carlos Vila Nova, vainqueur des élections présidentielles à São Tomé et Príncipe.

Le candidat Carlos Vila Nova a été élu dimanche (5 septembre) Président de São Tomé et Príncipe, au second tour des élections, avec 57,54 % des voix, sur un total de 45 481 voix.

Dans un message de félicitations, le Président João Lourenço considère que la manière dont s'est déroulé tout le processus électoral, qui a abouti à l'élection de Carlos Vila Nova, est une confirmation de la grande maturité politique et démocratique du peuple santoméen.

L'homme d'Etat angolais souligne que l'élection du candidat Carlos Vila Nova est la confiance et l'espoir d'un avenir prospère, de progrès et de développement pour São Tomé et Príncipe.

Dans son message, le Président João Lourenço exprime le souhait que les deux pays continuent à travailler ensemble, en maintenant le dialogue constructif qui existe entre les deux nations.

João Lourenço espère que les relations historiques d'amitié et de coopération qui existent entre l'Angola et São Tomé et Príncipe se renforceront continuellement au profit du bien-être et de la prospérité des peuples et des pays respectifs.

Félicitations pour l'Indépendance du Brésil

De même, le Président João Lourenço a félicité aujourd'hui, au nom du gouvernement angolais et en son nom, le peuple et le gouvernement du Brésil pour les 199 ans d'indépendance de ce pays.

Le message de João Lourenço met en lumière les valeurs historiques, culturelles et amicales partagées par les deux peuples.

Selon le Président angolais, les liens entre les deux pays reposent tous sur des efforts conjoints, en faveur de l'approfondissement des relations bilatérales et du renforcement de la coopération à différents niveaux.