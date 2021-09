Cote d'Ivoire: Football de rue - La super coupe de P'ipo et le trophée de l'Amitié se dérouleront les 10, 11 et 12 septembre 2021 à Yamoussoukro

La super coupe de P'ipo et le trophée de l'Amitié se dérouleront les 10, 11 et 12 septembre 2021 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Pour chacun des tournois, ce sont quatre équipes qui participeront aux compétitions sanctionnées par la Super coupe de Pi'po et le trophée de l'Amitié.

L'enjeu du Pi'po est d'offrir une plus grande plateforme à la jeunesse ivoirienne pour exprimer ses talents. En fait ce concept se présente comme une belle vitrine de promotion pour ces nombreux footballeurs de rue qui ne bénéficient pas de grande promotion. D'ordinaire dans nos villes, le football de rue se pratique dans tous les coins de rue. Ne demandant pas assez de moyen, le sport roi en Côte d'Ivoire est en passe de devenir une religion comme partout en Afrique.

D'ailleurs, les jeunes en Afrique ne manquent pas d'idoles comme Drogba Didier, Eto'o Fils, Yaya Touré... pour rêver de ressembler à ces icônes africaines du football. « C'est dans la rue que les mômes et les jeunes vivent pratiquement leurs premières expériences d'activité sportive, notamment avec cet objet circulaire qu'est le ballon. Que ce soit dans les grandes métropoles, villes ou dans les villages, le ballon roule sur tous les parterres. Des centaines voire des milliers de joueurs prennent leur pied dans ce plaisir plus que ludique. Peu importe. L'essentiel est de se faire plaisir et de faire plaisir aux amoureux de la discipline », écrit le journaliste-écrivain de sports Adam Khalil.

Qui affirme que depuis l'instauration du P'ipo sur les espaces de jeu en Côte d'Ivoire, plusieurs joueurs de ce sport (un petit format du football) se sont ainsi découvert une passion pour cette discipline. « C'est dans la rue, sur des espaces publics et des terrains de renoms des circonscriptions d'Agboville, Port Bouët, Yopougon...et autres cités ivoiriennes que cette passion a vraiment commencé à se développer », fait remarquer ce brillant journaliste sportif, Correspondant de France Football en Côte d'Ivoire.

En Côte d'Ivoire, le P'ipo offre la Super Coupe et la Coupe de l'amitié pour matérialiser un agenda désormais institué par le comité d'organisation dirigé par Brice Étien.

Il faut noter que le président Brice Étien et sa team continuent la promotion du P'ipo et permettent aux stars nationales d'offrir de beaux spectacles.

Infos AK