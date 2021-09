Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Voici les durées de validité des différentes catégories de permis de conduire en Côte d'Ivoire

Droit administratif donnant autorisation de conduire des véhicules, motos et autres...sur un territoire, le permis de conduire est un élément essentiel à la sécurité routière.

Selon des informations du ministère des Transports, ce document administratif comprend réglementairement huit catégories qui se différencient par le type de véhicule et par ce qu'il transporte. Ainsi arrivées au terme de sa durée de vie, les différentes catégories de permis de conduire doivent être renouvelées.

Ci-joint les informations du ministère des Transports publiées

Les permis de catégories A sont destinés à la conduite de cyclomoteurs, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur de cylindrée ne dépassant pas 600 cm3. Ils sont répartis entre 3 sous-catégories A1, A2 et A3. Leur validité est de 10 ans. Pour l'heure, ces distinctions et la durée de validité indiquée ne sont pas encore appliquées. Ils sont juste encore identifiés par la seule catégorie A et demeure permanent.

Le permis de catégories B est destiné à la conduite de véhicules dont le poids ne dépasse pas 3500 kg pour le transport de marchandises ou de 8 places assises, conducteur non compris pour le transport de personnes ou encore de tricycles et quadricycles dont le poids dépasse 400 kg ou la cylindrée excède 600 cm3. Il est valable pour une durée de 10 ans (disposition non encore appliquée). Pour le moment, le permis B demeure permanent.

Les permis de catégories C, D, E sont requis pour la conduite de poids lourds de transport de marchandises ou de personnes. Leurs durées de validité dépendent de l'âge du détenteur comme indiqué ci-dessous : 05 ans pour les moins de 45 ans d'âge ; 03 ans pour ceux dont l'âge est compris entre 45 et 60 ans ; 02 ans pour les plus de 60 ans.

Le permis de catégorie F est octroyé aux infirmes pour la conduite de véhicules de catégories A ou B aménagés et de validité équivalente. Il faut noter que pour les usagers disposant un permis de plus d'une catégorie, l'expiration d'une d'entre elles n'affecte en aucun cas les autres catégories. Seulement le conducteur n'est plus autorisé à conduire les véhicules de la ou les catégories expirées.