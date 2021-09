Congo-Kinshasa: Au Sud-Kivu, les fonctionnaires judiciaires en grève demandent de meilleurs salaires

En République démocratique du Congo, ils sont estimés à plus de 500, ces agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire parmi lesquels des greffiers, des huissiers et les différents secrétaires qui sont en grève depuis lundi dans la province du Sud-Kivu. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et de leurs conditions de travail.

Vêtu en noir comme ses collègues, Aidjo Mideso, 43 ans, est l'un des greffiers au tribunal de grande instance de Bukavu. Il a décidé de participer à ce mouvement de grève déclenché par son syndicat : « J'ai 6 enfants qui étudient, et à la fin du mois l'État congolais me donne 60 000 francs congolais comme prime de risque. Pendant les 13 ans que je travaille, je ne reçois aucun salaire. 60 000 FC, c'est 30 dollars. Ça ne suffit pas. Nous passons des journées avec les magistrats en train de poser les actes au nom de l'État congolais, vraiment l'État congolais nous doit beaucoup ! ».

« Nous devons être gérés par le pouvoir judiciaire »

D'autres de ses collègues rencontrés devant le palais de justice, comme Paul Baruti qui fustige les promotions accordées à quelques privilégiés ; il demande la fin des discriminations pour obtenir un avancement.

Jacques Musafiri, président de la délégation syndicale des agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire du Sud-Kivu, demande un changement radical du système : « Nous devons être gérés par le pouvoir judiciaire, et non par la fonction publique. Nous avons écrit et au niveau provincial, et au niveau national, même à la présidence de la République. Nous avons nos accusés de réception. Aucune réponse favorable, c'est pourquoi nous sommes déçus de la manière dont nous sommes traités et oubliés. Comme si nous ne faisions absolument rien pour le compte de l'État ».