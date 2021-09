Sénégal: Web forum sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, jeudi

Dakar — L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) annonce organiser jeudi un web forum de partage sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.

"Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'OFNAC organise un web forum de partage", jeudi, "sous la présidence effective" du président de la République, Macky Sall, indique un communiqué.

Il précise que l'objectif global de ce forum "est de vulgariser la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) 2020-2024 et son dispositif d'opérationnalisation".

La rencontre vise aussi à "partager le contenu de la Stratégie avec toutes les forces vives de la nation" et à "présenter les différents volets du dispositif d'opérationnalisation".

L'OFNAC, par le biais de ce web forum, compte "amener les acteurs à s'engager à mettre en œuvre les actions ou activités dont la responsabilité leur incombe".

Le forum se déroulera en mode virtuel et va compter "des discours officiels, de l'animation, une projection de film sur les grandes étapes de formulation de la Stratégie et des déclarations d'engagement des acteurs parties prenantes, à accompagner et appuyer la mise en œuvre de la SNLCC 2020-2024".

La rencontre sera couverte par les médias publics et privés nationaux et diffusée "en direct sur un site web dédié et sur certains réseaux sociaux".