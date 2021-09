Algérie: Lutte anti-Covid-19 - Appel à une véritable coopération internationale

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, mardi à Vienne (Autriche), à "une véritable et efficace coopération et solidarité internationales" face à la pandémie de la COVID-19, en adoptant "une approche multilatérale" pour relever ce défi, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Dans une allocution lors des travaux de la 5ème Conférence mondiale des présidents de parlement tenue à Vienne, lue en son nom par le vice-président de l'APN, Fetas Ben Lakhal, M. Boughali a déclaré que "le seul et unique moyen pour contenir la propagation du coronavirus est une véritable et efficace coopération et solidarité internationales", précise la même source.

Estimant que "les crises peuvent se transformer en un catalyseur pour renforcer la coopération, consolider les relations multilatérales et garantir la sécurité sanitaire à l'échelle mondiale", M. Boughali a indiqué que la propagation de la Covid19 dans un monde "initialement tendu", en appelle à recourir à "une approche multilatérale face à ce défi sanitaire à cause duquel les économies du monde ont dégringolées".

Après avoir mis en garde contre "le danger que représente le protectionnisme sur la coopération internationale toute entière", le président de l'APN a ajouté que "la crise sanitaire devra être une opportunité aux organisations et organismes non gouvernementaux pour agir de nouveau et explorer des mécanismes de coopération innovants".

Le président de l'APN a appelé les gouvernements à "renouveler leurs engagements quant aux objectifs tracés en matière de financement des programmes de développement dans le cadre du Plan d'action d'Addis Abeba" et à "établir des partenariats plus efficients, tout en réactivant ceux en place, notamment avec les secteurs privé et public et au titre de la coopération trilatérale, sud-sud et multilatérale".

M. Boughali a, dans ce cadre, souligné l'importance du mécanisme Covax dans la conjoncture actuelle pour les Etats à revenu faible à modéré, précisant qu'"il s'agit d'une réponse globale concrétisée grâce à la coordination internationale dont il faut s'inspirer pour lancer d'autres initiatives du genre".

Le président de l'APN a conclu son propos en insistant sur la nécessité de rendre disponibles les outils de lutte contre le Covid-19 et de renforcer le multilatéralisme pour faire face aux retombées sanitaires, économiques, sociales et géostratégiques de la pandémie".

Une délégation des deux chambres du Parlement prend part à la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement, qui se tient à Vienne (6-7 septembre). Elle est conduite par le vice-président de l'APN, Belakehel Fitas, qui représente le président de l'APN à ces travaux.