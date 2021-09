Algérie: Mise en service de la plateforme numérique de signalement de la corruption

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé mardi le début de mise en service d'une plateforme numérique, mise à la disposition de tous les acteurs, à l'effet de leur permettre de déposer leurs requêtes et de signaler toute forme de corruption, et ce pour éviter la bureaucratie et résoudre les problèmes soulevés.

"La plateforme numérique, mise en service mardi, permettra au ministre de s'enquérir des requêtes, à travers le site, et de toute forme de corruption en vue d'éviter la bureaucratie et de résoudre les problèmes soulevés et signalés par l'ensemble des acteurs du secteur de la Jeunesse et des Sports", a précisé le communiqué du ministère.

Cela est intervenu conformément aux engagements faits par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag lors de la réunion tenue le 23 août dernier avec les athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020".