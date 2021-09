Algérie: UGCAA - La spéculation et la monopolisation à l'origine de la hausse des prix

Alger — Le Secrétaire général (SG) de l'Union général des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra a imputé la raison principale derrière la hausse des prix de certains produits de consommation au commerce parallèle qui constitue "une issue sûre pour les spéculateurs", a indiqué lundi l'Union dans un communiqué.

Lors d'une réunion, tenue au siège de l'UGAA, regroupant M. Benchahra et le SG de l'Union général des partisans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, ont été examinés et débattus la situation et les derniers développements des départements marchand et agriculteur ou encore du secteur économique en général.

Les deux parties ont démontré, à ce propos, "à quel point les secteurs agriculteur et commercial sont liés et complémentaires, constituant un cercle essentiel dans la chaine économique nationale", note la même source.

Plus précis, M. Benchahra a expliqué que la hausse des prix constatée récemment était "due au commerce parallèle qui représente une issue sûre pour les spéculateurs t monopoleurs afin de vendre leurs marchandises et imposer leur loi".

Pour ce faire, il est nécessaire d'organiser "les marchés et de mettre en place des mécanismes à même d'éliminer le commerce chaotique et d'orienter ses acteurs vers un commerce légitime, en ouvrant des perspectives d'investissement dans les grands marchés commerciaux et en travaillant dans des coopératives conjointes entre agriculteurs et commerçants afin d'encadrer le marché parallèle".

Il a également été décidé d'organiser des réunions périodiques de suivi et de coordination entre commerçants, artisans, agriculteurs et cadres syndicaux des deux organisations, à l'effet de "participer à la construction d'une économie forte pour une Algérie nouvelle, conformément aux engagements et promesses du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune".

A noter que cette rencontre s'est déroulée dans le cadre de la concertation et de la promotion du dialogue et de l'échange entre les partenaires sociaux et les acteurs de l'économie nationale, dans le but de soutenir les efforts de l'Etat et d'assurer la réussite du plan de la relance économique auquel a appelé le Président Tebboune.

La rencontre avait également pour objectif d'accompagner le Gouvernement vers une rentrée sociale sereine, d'assurer la stabilité du front social, de préserver le pouvoir d'achat du citoyen et de faire face à toutes formes de spéculation et de monopole, notamment la stabilité des prix sur fond de la dernière hausse de certains produits de consommation, en particulier les légumes, les fruits et la viande blanche, a conclu le communiqué.