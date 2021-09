Sahara Occidental: L'UNFS s'inquiète de la détérioration de l'état de santé de la famille de Sultana Khaya

Chahid El-Hafedh — L'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS) a exprimé sa grande inquiétude face à la détérioration de l'état de santé de la famille de la militante sahraouie Sultana Khaya dont le domicile est assiégé depuis presque 300 jours.

Dans un communiqué cité par l'agence de presse sahraouie (SPS), l'UNFS a condamné la persistance de l'Etat d'occupation dans sa politique répressive et punitive contre les civils, les militants des droits de l'homme et les journalistes sahraouis, s'inquiétant de la détérioration de l'état de santé de la famille de la militante Sultana Khaya, dont le domicile est assiégé par la police de l'occupation depuis 295 jours.

Les membres de la famille de la militante sahraouie subissent une terrible répression policière avec interdiction de toute sortie ou visite et sont soumis aux méthodes d'intimidation les plus abjectes et inhumaines et aux traitements barbares et dégradants infligés par les forces de police de l'occupation marocaine, a rappelé le communiqué.

La même source a indiqué qu'elle suivait avec une grande inquiétude la tournure tragique des événements, notamment après la détérioration de l'état de santé de Sultana Khaya et de sa famille, les assurant de sa totale solidarité.

L'Union nationale des femmes sahraouies a tenu l'ONU pour responsable de la dégradation de la situation des droits de l'homme dans la partie occupée du Sahara occidental, insistant sur l'impératif d'assurer la protection des civils sahraouis dans les territoires sahraouis occupés qui sont soumis à un blocus militaire et à un total black-out médiatique.

Dans ce contexte, l'organisation sahraouie a appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à intervenir d'urgence pour faire pression sur le Maroc, qui bénéficie d'une totale impunité, afin qu'il cesse ses pratiques barbares dans les territoires occupés du Sahara occidental et qu'il respecte la légalité internationale et les droits des Sahraouis qui leur sont garantis par tous les traités et pactes internationaux.