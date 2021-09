Cote d'Ivoire: MFA/ Démenti des cadres - « Yaya Fofana n'est pas le président intérimaire de notre parti »

DECLARATION

Le 13 août 2021, nous avons découvert avec une grande surprise dans la presse en ligne (koaci.com, fratmat.info, notrevoienews.com), une déclaration émanant du domicile du camarade Yaya Fofana.

Dans cette déclaration qui lui a servi à s'autoproclamer président par intérim du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) et dont le contenu n'engage que lui, il est indiqué en substance et sans vergogne ceci : « Après consultation des instances et de la base, il est décidé ce qui suit : Le Vice-président et porte-parole du parti, le camarade Yaya Fofana est désigné à l'unanimité pour assurer la Présidence par intérim du parti jusqu'à l'organisation d'un congrès... ».

Face à une telle initiative quasi solitaire, pour le moins méprisante du camarade Yaya Fofana, nous, cadres du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), issus du MFA, indiquons que nous rejetons avec la dernière énergie cette déclaration, disons cet abus doublé d'escroquerie morale qu'il a opérés. Nous informons par conséquent, les autorités ivoiriennes, les militants du MFA, l'opinion nationale et internationale, que Yaya Fofana, n'est pas le président par intérim du MFA.

Il n'est pas désigné par les cadres et militants du parti comme il fait croire. Cette déclaration publiée le 13 août 2021 est probablement le fruit de ses propres rêveries mal contenues. Les cadres et militants du MFA ne sauraient confier leur destin à un personnage de peu de crédit qui ignore sans doute les réalités politiques de la sphère dans laquelle il évolue. Toute action que le camarade Yaya Fofana poserait éventuellement, n'engagerait donc que sa seule personne.

Au MFA les textes qui régissent le parti sont clairs. Ils stipulent que seuls le congrès, le Bureau politique ou le Haut Conseil, peuvent permettre d'opérer un changement à la présidence du parti. Yaya Fofana qui a réuni un groupuscule de personnes à son domicile, et qui souffre pourtant d'un déficit criard de crédit, ne peut se prévaloir du titre de président par intérim du MFA.

Nous informons donc tous les militants du parti et toute l'opinion nationale que les organes statutaires du parti vont bientôt se réunir, pour désigner le prochain président du parti. Un tel changement ne peut se faire qu'en conformité avec les textes de notre parti. Nous, cadres et militants RHDP de sensibilité MFA, affirmons ici sans discontinuer notre appartenance à notre grande famille du RHDP. Rien pour ce qui nous concerne, ne peut donc se décider contre le RHDP, notre grande famille politique à laquelle nous apportons notre soutien. Les militants du MFA sont invités à rester mobilisés et à rester à l'écoute.

Merci.

Fait à Abidjan le 27 août 2021

Ont signé :

Professeur Djaha Konan (Premier Vice-président)

Professeur Pascal Anguy (Vice-président et président du Comité de discipline)

Adolphe Kouilahan (Secrétaire général adjoint, porte-parole adjoint)