Afrique: Une mission de l'Union africaine attendue mercredi en Angola

Luanda — Une mission d'évaluation humanitaire de l'Union africaine (UA) arrive mercredi à Luanda, dans le but d'établir des contacts avec les autorités angolaises sur les politiques et programmes liés aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Dans un communiqué, la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Union africaine déclare que la délégation restera en Angola jusqu'à samedi et tiendra des réunions avec des représentants de divers départements ministériels.

La délégation de l'UA tiendra des rencontres avec des responsables des Ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Droits de l'Homme, et de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, et visitera un centre de réfugiés situé dans la municipalité de Viana, à Luanda.

La délégation de l'UA sera dirigée par la commissaire à l'Éducation, à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Sarah Agbor, représentant la commissaire à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social, qui n'a pas pu voyager, à la dernière minute.

L'équipe comprend également des membres du Sous-comité sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées, rattaché au Comité des représentants permanents de l'Union africaine, qui est dirigé par l'Ambassadeur de Gambie en Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (Uneca), Jainaba Jagne.