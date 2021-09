Cote d'Ivoire: Man - Momo Bamba lance le tournoi de la fraternité

La ville de Man abritera du lundi 13 septembre au samedi 18 septembre 2021, la première édition du tournoi de la co-fraternité et de la cohésion entre les forces vives de la population et les Forces de défense et de sécurité.

Cette activité sportive qui est organisée par l'UNAM (l'Union Autour de Man) dirigée par Momo Bamba , vise à consolider et à réaffirmer les liens de cordiale fraternité entre les populations et les forces armées de la ville de Man.

La gendarmerie, la police nationale, la Brigade de sécurisation de l'Ouest (BSO), la Douane, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, les gardes pénitentiaires, la police municipale, la société civile, les commerçants, les transporteurs ainsi que les enseignements, sont les 12 équipes qui participeront à la 1ère édition dudit tournoi placé sous le Patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, sous la Présidence du ministre de la sécurité, le général Diomandé Vagondo Diomandé et le Parrainage de Monsieur Mamadou Bamba, dit Momo Bamba, fils et cadre de Man.

Le président de l'UNAM, Momo Bamba, est également le chargé de mission du ministre d'Etat, Téné Birahima Ouattara.