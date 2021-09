Guinée: Eux & nous - Alpha Condé ou de Mandela à Mugabé

analyse

Il est plus court, sa pente plus glissante qu'on ne croit, le chemin qui mène de Mandela à Mugabe et la brutale chute de Alpha Condé, illustration de cette vérité selon laquelle le pouvoir change un homme et le pouvoir absolu le change absolument, nous plonge dans la perplexité et dans une grande tristesse.

PARADOXAL ET PREVISIBLE ?

Sa chute est un paradoxe parce qu'elle est le fait de celui qui, au propre (si l'on se fie à l'image le montrant tenant un parapluie au-dessus de la tête du président guinéen) comme au figuré, était chargé de lui servir de bouclier contre ses potentiels ennemis. Mamady Doumbouya commandait en effet ce qu'on pourrait appeler la garde prétorienne de Condé , une unité d'élite mieux équipée que le reste de l'armée , choyée par le président de la République qui vantait l'efficacité et la séduction de son chef. Doumbouya était si sûr de ses pouvoirs qu'il aurait, nous dit-on, cherché à s'émanciper de son ministre de tutelle pour ne plus relever que de la seule autorité du chef de l'exécutif.

Pourtant, si sa rébellion (sa trahison diront certains, qui oublient que lorsque la trahison réussit on lui donne un autre nom) constitue un paradoxe, elle n'est pas une exception dans le monde politique, comme le montrent les déboires rencontrés par le roi Hassan II avec les généraux Oufkir et Dlimi, élevés l'un et l'autre au rang de maires du Palais .On peut même dire que ,dans le cas du colonel Doumbouya, cette rébellion était prévisible et que c'est plutôt Alpha Condé qui a manqué de vigilance ou qui a fait trop confiance à sa bonne étoile, peut-être parce que, comme le disait De Gaulle, « la vieillesse est un naufrage ».

L'ancien président guinéen ne pouvait pas ignorer les prises de position vigoureuses exprimées par celui qui n'était encore que le Commandant Doumbouya à l'occasion d'un colloque organisé en 2017 par l'Etat-major français sur le thème « Prise en compte de l'inter culturalité (sic) dans les actions militaires ».

Seul Africain à présenter une communication devant un aréopage de haut gradés français, celui qui était désigné par l'appellation « stagiaire à l'Ecole de Guerre », n'avait caché ni sa frustration ni ses critiques devant ceux qu'il appelait les « Blancs » et qui étaient peu coutumiers à ce ton de la part de leurs partenaires africains, civils ou militaires. Il avait exprimé son dépit de voir que ses homologues français qui étaient en mission dans son pays, et passaient une bonne partie de leur temps à faire du tourisme, étaient reçus et consultés par le président de la République qui les traitait en conseillers avisés, alors qu'aucun officier africain ne pouvait avoir un accès direct auprès du président de la République française. Il avait même, d'une certaine manière, annoncé les couleurs en s'étonnant que les militaires français appelés à des taches de formation en Guinée obtiennent systématiquement du pays hôte tous les moyens nécessaires à leur mission , alors que lui, officier supérieur guinéen, se voyait refuser les armes et les munitions nécessaires à l'entraînement de ses troupes, au motif qu'il pourrait s'en servir pour faire un coup d'Etat !

Malgré tout, la semonce du Commandant Doumbouya n'avait pas été pas été prise au sérieux et, quatre ans plus tard, le Colonel Doumbouya est donc passé à l'offensive, justifiant par la même occasion les craintes de ses supérieurs. Les armes dont il déplorait l'insuffisance suffisaient pour l'occasion, surtout qu'il a fait un coup d'Etat low cost, sans grandes démonstrations de forces, sans morts, d'après ce qu'on en sait, se contentant de capturer le Chef, ce qui est la meilleure illustration que dans nos pays le pouvoir repose entre les mains d'un seul. Après cette prise majeure, les ministres et chefs des institutions ont préféré déférer à sa convocation plutôt que de passer pour des « rebelles »,au risque de se faire huer par les badauds et moquer par les journalistes, la télévision nationale a fait comme si rien ne s'était passé, pendant vingt-quatre heures on parlait toujours de « tentative » de coup d'Etat, et ce sont les « jakartas » de Conakry qui serviront d'escorte à la première sortie des putschistes!

Si Alpha Condé avait le cœur à regarder les images de cette journée du 6 septembre, il verrait les membres de son gouvernement, dont beaucoup avaient retourné leur veste pour bénéficier de ses faveurs, alignés en rangs d'oignons pour écouter la tirade de son bourreau et invoquer la volonté divine pour expliquer ce brutal changement...

QUE DE REGRETS ET QUEL GACHIS !

Mais le coup d'état du 5 septembre est d'abord une source de tristesse. Parce que la prise des rênes de l'Etat par les armes n'est jamais une bonne solution et que la destitution de Condé brise encore notre rêve d'une passation de pouvoir en Afrique par la seule voie des urnes, pacifique et démocratique. Parce que sa déconfiture met à mal une autre de nos illusions, celle qui nous faisait croire qu'en élevant le niveau de recrutement de nos chefs d'Etat nous avions plus de chance de voir éclore des régimes attachés aux droits des citoyens et au respect de nos différences.

Dans cette épreuve, le perdant, ce n'est ni Idy Amin Dada ni Yahya Jammeh, ce n'est pas un affreux brutalement propulsé à la tête de l'Etat sans aucune initiation ni bagage politique, mais un universitaire, un acteur de la vie politique de son pays qui en a subi les affres, connu la prison et le bannissement et même peut-être risqué la mort. Non content d'accéder au pouvoir dans des conditions pour le moins troubles, il a vite renié les idéaux dont il se réclamait dans sa jeunesse quand il militait au sein de la FEANF, et plus tard comme opposant aux régimes de Sékou Touré puis de Lassana Conté. On espérait qu'il serait Mandela, sans la légende, il aura été Mugabe, sans la hargne nationaliste, le Mugabe de la fin, qui n'avait plus d'autre ambition que celle de durer. Il aura gouverné la Guinée pendant plus longtemps qu'aucun président américain n'a dirigé les Etats-Unis, à une exception près, mais les images que l'on gardera de sa chute et de celle d'un autre universitaire, Laurent Gbagbo, pour illustrer les revers de fortune de nos dirigeants politiques, pourraient se réduire à celles distillées par les réseaux sociaux et les montrant incrédules et solitaires, habillés de chemises de couleur , faussement décontractées... avec cette différence que l'ancien président ivoirien avait l'air moins désinvolte et n'était pas houspillé par un soldat qui le sommait de reconnaître qu'il n'avait pas été maltraité.

Alpha Condé n'a pas transformé le sort de ses concitoyens, il n'a pas su tenir tête aux manœuvres d'affairistes comme Bolloré, il n'a pas su faire front aux démons de l'ethnicisme et de la corruption, il n'a pas vidé ses prisons de leurs détenus politiques, il a réprimé les manifestations dans le sang, il s'est mis à dos ses voisins en fermant ses frontières sur des allégations mensongères... Et puis il y a eu la faute de trop : il n'a pas pu résister au démon du troisième mandat ! Mais, ce qu'il ne savait pas et que l'expérience nous a appris, c'est que le troisième mandat, on le commence, mais on ne le termine jamais...