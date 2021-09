Afrique: Eliminatoire coupe du monde 2022 / Congo Brazza-Sénégal (1-3) - Les «Lions» enchaînent et reprennent la première place

Après son premier succès face au Togo, à domicile, l'équipe du Sénégal a enchaîné, hier mardi, en épinglant sa deuxième victoire à Brazzaville. Les Lions se sont imposés face au Congo (3-1), pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Bousculés lors de la première période, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont réussi à faire la différence grâce aux buts des trois attaquants Boulaye Dia (27e), Ismaïla Sarr (82e) et Sadio Mané (87e). Cette victoire permet au Sénégal de reprendre la première place de ce groupe, devant la Namibie.

Après avoir lancé les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 par une victoire contre le Togo (0-2), à domicile, le Sénégal a poursuivi sa dynamique par une deux victoires épinglée, hier mardi, contre le Congo, à Brazzaville, en match comptant pour la deuxième journée du groupe. Face à une équipe des Diables Rouges, très approximatifs, les Lions assoient d'entrée leur jeu. Mais Ismaïla Sarr et ses coéquipiers ne mettront assez d'impact et trouver la faille. L'adversaire congolais ne parviendra à mettre en danger la défense sénégalaise qu'au début du match, avec ce face-à-face manqué de leur attaquant avec le portier Edouard Mendy. La domination sénégalaise va se concrétiser à la 27e minute, suite à un ballon introduit dans le dos de la défense par Kalidou Koulibaly.

Boulaye Dia se détache et ouvre la marque par un tir tendu. L'attaquant de Villarreal inscrit ainsi son premier but en sélection et montre dans la foulée à son équipe la bonne voie. Les Diables Rouges vont toutefois se démener et parviennent, au bout de leurs assauts, à surprendre la défense. Ils bénéficient, à la 45e minute, d'un penalty généreux et peu évident, suite à un contact avec le défenseur Ibrahima Mbaye.

Au retour, les Congolais s'accrochent sur ce score (1-1) et mettent en échec toutes les tentatives de Sadio Mané. A la 75e minutes, Aliou Cissé donne du sang neuf à l'attaque, en lançant Famara Diedhiou, à la place du buteur Boulaye Dia. Les Lions réussissent à trouver la brèche à moins de dix minutes de la fin. L'attaquant de Watford a profité du centre et une hésitation pour aggraver la marque (2-0) à la 82e minute. Sans baisser le pied, les Lions ne lâchent par leur proie et s'offrent, à la 87e minute, un penalty. Sadio Mané se charge de le transformer. Mais aussi de décrocher les trois points de la victoire (3-1). Après ce deuxième succès, le Sénégal (6 points) reprend la première place du groupe H, devant la Namibie, le Togo et le Congo Brazzaville.

REACTIONS

ALIOU CISSÉ, SELECTIONNEUR DES LIONS : «On a été combatif»

«D'abord on va garder la victoire. Forcément. Parce que gagner en Afrique, ce n'est jamais évident. C'est un combat de tous les jours. C'est cette mentalité là qu'on veut inculquer à nos joueurs et ils sont en train de l'adopter. Je parlais avec certains joueurs qui me disaient qu'il y a peut-être 3 ans 4 ans, ils n'auraient pas gagné ce genre de match. Je crois qu'on a été combatif. On a réussi à ouvrir le score et ils ont égalisé sur un penalty que j'ai toujours du mal à comprendre. Mais je ne vais pas revenir sur les décisions arbitrales que je n'ai pas beaucoup appréciées tout au long de ce match. Je tiens vraiment à féliciter mes gars et leur souhaiter de bien rentrer dans leurs clubs. On va préparer la 3ème journée contre la Namibie. Ces deux victoires là renforcent notre mental et notre cohésion de groupe. Et c'est très important. C'est vrai que, quand on calcule le nombre d'occasions qu'on s'est créé en première mi-temps, je crois que si, je peux être satisfait de ce match là, ce sera surtout ça. Je crois qu'on ne peut pas se créer autant d'occasions et ne pas marquer de but. On risquait de se compliquer davantage la tâche. Je pense qu'à ce niveau-là on a encore des progrès à faire. Mais sur le plan tactique, je pense que les joueurs ont répondu présent et ont su faire ce que je leur ai demandé. On s'est donné un challenge avec les joueurs, c'est les 6 matches. Essayer de les gagner tous. Effectivement là, avec ces deux victoires, on se met vraiment sur le bon bout. Maintenant contre la Namibie, si nous venons à gagner, ça nous mettra un peu à l'abri.

LES TROIS ATTAQUANTS DECISIFS

Une très bonne chose que les trois joueurs de l'attaque marquent. Même si je continue à penser qu'on aurait pu en marquer beaucoup plus, si on était un plus adroit et si on faisait les bons choix. Mais, je pense que le football c'est deux zones importantes : la zone défensive et la zone offensive. Et défensivement, on a été quand même assez costaud, bien organisé. Sur le plan offensif ce n'est pas mal ; mais je reste sur ma faim. Je pense qu'on peut marquer davantage de buts. C'était le moment de lancer Krépin Diatta, dès lors qu'on a eu le feu vert du garçon et du médecin. J'en profite pour féliciter nos médecins car ça prouve vraiment la qualité de notre staff médical. On aurait même pu mettre Nampalys ; mais on a décidé de le laisser de côté. On a voulu donner à Krépin 15 à 20 minutes, et c'est ce qu'on a fait.»

KALIDOU KOULIBALY, CAPITAINE DES LIONS : «Un bon départ pour les qualifications»

«On savait que ça allait être un match difficile. Le Congo voulait absolument gagner ce match pour espérer quelque chose. Et on a réussi à ouvrir le score très rapidement. Après, on a pris ce but sur un épisode malheureux. Voilà, on ne va pas le juger, je ne sais pas s'il y a penalty. Mais on doit faire plus attention à ça, quand on sait qu'on est susceptible de concéder ce genre de penalty en Afrique. Après, on a eu ce sursaut d'orgueil. On était plus fort que cette équipe du Congo et on l'a montré sur nos individualités. Je pense que les joueurs offensifs ont fait leur travail et nous aussi derrière. Donc, aujourd'hui, on peut être content d'avoir les 3 points. La manière était un peu difficile, avec le terrain aujourd'hui. Mais le plus important, c'était de gagner et c'est fait. Oui, c'est un bon départ pour les qualifications de la Coupe du monde. On sait qu'on veut y aller. Ça va passer par des matches comme ça, des matches où ça sera très difficile. Toutes les équipes veulent gagner, on l'a vu aujourd'hui avec le Congo. Ils ont été très offensifs. Après voilà, nous on sait qu'on a nos forces, qu'on est capable de bien défendre et de bien attaquer. On la fait aujourd'hui et c'est de bon augure pour la suite. Il y aura deux matches contre la Namibie, on sait que ça va être très important. Mais on sera bien présent le mois prochain. Je ne pense pas qu'il y avait de la timidité. On prenait juste la température du match. Les 15 premières minutes, c'est très difficile d'aller vite vers l'avant. Mais je pense qu'on a bien contrôlé et tenu le ballon, le faire tourner de gauche à droite. On a su jouer à l'intérieur, ce qui nous a permis de marquer ce premier but. C'est difficile de jouer avec une intensité très haute pendant tout le match. Donc voilà, je pense qu'on a bien géré le match. Surtout qu'ils avaient des attaquants dangereux, notamment leur numéro 3 qui est très bon. On peut donc être content ce soir.»

BOULAYE DIA, APRES SA PREMIERE REALISATION : «J'ai lancé ma carrière en sélection avec ce but»

«C'est vraiment une fierté, j'attendais à fond ce moment. Et je suis très content d'ouvrir mon compteur. Je savais que ça allait venir, il fallait juste rester patient. Mes coéquipiers et le coach m'ont montré leur soutien en me disant que ça allait arriver. Aujourd'hui, c'est fait, et on est tous très contents. Je n'ai jamais douté, même si ça avait duré 20 ans. Après 5 matches, 4 titularisations, il n'y avait pas le feu. J'espère que j'en marquerai d'autres aux prochains matches. Oui, j'ai lancé ma carrière en sélection avec ce but.»