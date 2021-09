Afrique: Hôtellerie - Onomo Hôtels se dote de la technologie SynXis central reservation

Onomo Hôtels, premier groupe hôtelier africain du segment mid-scale, redéfinit sa stratégie de distribution afin de soutenir la reprise du secteur hôtelier sur le continent.

Selon un communiqué de presse, le groupe se dote de SynXis central reservations, de Sabre Hospitality Solutions, une des technologies les plus robustes au monde, qui permettra d'optimiser ses opérations et d'implémenter une stratégie de distribution efficace pour ses 22 hôtels répartis dans 13 pays Africains.

Cette décision, explique-t-on, intervient dans un contexte particulier où les groupes hôteliers réinventent leurs produits et repensent leur stratégie de distribution afin de répondre aux exigences du nouveau contexte mondial, et pour renforcer leur empreinte technologique et leur présence digitale devenues des piliers des plans de relance des opérateurs du secteur. La nouvelle plateforme permettra de toucher des nouveaux voyageurs et de mieux vendre la destination Afrique, avec un meilleur ciblage et une plus grande personnalisation de ses offres, basés sur l'intelligence artificielle et le machine learning.

Pionnier dans la digitalisation du secteur hôtelier en Afrique, le groupe sera le premier à bénéficier de la technologie avancée de la plateforme Sabre SynXis dans le continent. Onomo Hotels rejoint ainsi plus de 40 000 établissements dans 160 pays utilisant la plate-forme SynXis de Sabre pour gérer leurs réservations d'hôtel. Cette centrale de réservations assure la connectivité aux systèmes de distribution mondiaux, aux agences de voyages en ligne, aux moteurs de réservation de sites Web et mobiles. Elle offre également des vues globales des clients et des revenus des hôtels. Son système est alimenté par la plateforme SynXis, une plate-forme à architecture ouverte qui intègre les systèmes d'accueil essentiels de manière à optimiser la distribution, les opérations, la vente au détail et l'expérience des clients.

A travers l'adoption de cette nouvelle stratégie de distribution, Onomo Hôtels ambitionne de poursuivre sa croissance et d'améliorer ses performances en matière de distribution et d'occupation.