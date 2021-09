Madagascar: Football - Un nouveau président chez Fosa Juniors

Arno Steenkist n'est plus le président de Fosa Juniors. Il dirigeait le club majungais depuis cinq ans. Il a récemment annoncé son départ. Il passe le relais à Stéphane Boisseau.

Il a souhaité bonne chance à son successeur, durant la cérémonie de passation, samedi à Mahajanga : «Souhaitant me consacrer un peu plus au développement du football malgache, il était temps pour moi de transmettre le flambeau. Heureux du travail accompli. Fosa Juniors reste dans mon cœur. Toute ma confiance et mes vœux de bonheur accompagnent le nouveau président ».

Une page se tourne chez Fosa. La formation majungaise entame un nouveau chapitre avec un président ambitieux. « Une nouvelle saison va débuter et déjà, depuis plusieurs semaines, nous sommes au travail. Nous mettons tout en œuvre pour la préparer et l'aborder dans les meilleures conditions de réussite. Nous allons vous proposer un projet sportif et des objectifs ambitieux à la hauteur de nos moyens », s'est ainsi exprimé Stéphane Boisseau.

L'équipe du Boeny sort d'une saison difficile. Elle a enchaîné les contre-performances en Orange Pro League. Et elle ne s'est pas qualifiée pour les playoffs, synonyme de perte de son trône.

Le magnifique doublé championnat-coupe de 2019 semble un lointain souvenir. Fosa cherchera à se reprendre lors du prochain exercice. Le nouveau président aura du pain sur la planche après une année 2021 décevante.