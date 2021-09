Madagascar: Nord et Nord-Ouest de Madagascar - L'environnement sous-marin menacé

Un atelier a été organisé à l'Hôtel de la poste à Antsiranana hier. « Conservation inclusive des tortues marines et des herbiers marins dans le Nord et le Nord-Ouest de Madagascar » tel est le thème de la conférence. L'événement a vu des personnalités comme les consultants des organisations non gouvernementales, des chercheurs de l'Université et quelques représentants des autorités locales.

Le Sud-Ouest de l'Océan Indien abrite l'une des plus grandes populations de tortues marines du monde. Une grande partie d'entre elles sont actuellement en cours de récupération, après qu'une exploitation intensive pendant le siècle dernier ait sérieusement réduit leurs effectifs, mais certaines populations sont toujours en déclin.

Des herbiers marins en bonne santé sont une source d'opportunités pour atténuer le changement climatique, s'adapter aux changements futurs, renforcer la résilience et offrir de multiples avantages supplémentaires à la société. Les habitants riverains du Canal de Mozambique, notamment de Babaomby à Analalava, doivent agir maintenant pour protéger les herbiers marins en donnant la priorité à des actions opportunes, ambitieuses et coordonnées dans les domaines de la conservation, de la gestion durable et de la restauration.