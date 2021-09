Madagascar: Fonctionnaires - Vers la mise en place d'un document de référence pour le calcul des soldes

Les réformes de la gestion des soldes des fonctionnaires sont lancées. Les techniciens du ministère de l'Economie et des Finances planchent sur la mise en place d'un document de référence pour le calcul des soldes des agents de l'Etat.

Un conclave réunissant les spécialistes en matière de soldes des fonctionnaires au sein de la Direction générale des Finances et des Affaires générales se tient à Andasibe depuis lundi jusqu'à vendredi prochain.

Draft

L'initiative destinée à mettre en place une gestion plus saine des soldes a commencé, il y a deux mois et demi, par des travaux réalisés par les techniciens de la DGFAG. L'objectif du conclave d'Andasibe est de discuter du draft du document qui sera par la suite, traduit en cahier des charges fonctionnel et informatique sur le mode de calcul de la solde des agents de l'Etat en vue du développement des applications y afférentes à intégrer dans l'Application Unique de Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'Etat (AUGURE 2). Cette initiative du ministère de l'Economie et des Finances est destinée à améliorer la gestion de la solde des fonctionnaires. En effet, auparavant, le processus de calcul ne disposait pas de documentation technique de référence. De plus, le processus a été programmé avec le Système de Gestion de la Solde et des Pensions (SGSP). Ainsi, dans le cadre du développement de l'AUGURE 2 il s'avère logique d'y intégrer le mode de calcul de la solde.

Objectifs spécifiques

Outre l'élaboration du document technique sur la méthode de calcul de la solde des agents de l'Etat, la démarche a, entre autres objectifs spécifiques : l'analyse et la validation du calcul des rubriques de la solde ; l'analyse et l'optimisation des procédures de calcul de la solde, l'analyse des procédures de vérification et de validation de la solde ; l'analyse des données Système Intégré Informatisé de Gestion des Finances Publiques (SIIGFP) ; l'automatisation de l'intégration du mandatement manuel des cotisations dans le SIIGFP ; et enfin l'automatisation de l'intégration du mandatement de l'IRSA dans le SIIGFP. À l'issue de ce conclave qui se terminera le 10 septembre prochain, le document de calcul de la solde sera validé et un plan d'action pour sa mise en œuvre sera élaboré.