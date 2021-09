Madagascar: Une équipe qu'il ne faut pas accabler

Tous les supporters des Barea étaient pleins d'espoir. Ils pensaient qu'il y aurait un bon résultat lors de ce deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à Dar Es Dalam.

Il y a eu un sursaut des Barea, mais ils ont montré leurs limites et n'ont pas retrouvé l'allant de l'équipe qui a brillé à la CAN 2019. Mais il ne faut pas les accabler de reproches car on connaît le contexte dans lequel ils ont évolué. On serait tenté de dire que leurs chances sont minimes pour passer ce cap, mais il faut rester positif. Les matches à venir doivent leur permettre de progresser et il faut réussir à remettre en selle le groupe.

La semaine passée a été pénible pour les Barea et tout leur entourage. C'est une équipe peu préparée que le coach Eric Rabe a bâti. Ce dernier a tâtonné pour la composer lors du premier match. Ce n'était pas des joueurs dans les meilleures dispositions qui ont été sur le terrain. Les Barea ont été battus, par le plus petit score il est vrai, mais tout le monde avait dit que le tir pouvait être rectifié. Il y a eu par la suite les festivités du stade de Mahamasina. Le départ de l'équipe n'a eu lieu que dimanche au petit matin.

Les supporters étaient encore pleins d'espoir puisque le coach avait dit que tout serait fait pour gagner. Cependant, ce fut la douche froide dès la première minute avec ce penalty qui a surpris. Par la suite, on a ressenti une certaine confusion chez les joueurs et il y eut ce deuxième but des Tanzaniens. La réaction salutaire a eu lieu avec la rentrée de Njiva qui a permis de réduire le score, puis le coup franc de Thomas Fontaine pour l'égalisation.

On ne reviendra pas sur ce troisième but de l'équipe adverse et ce corbeau noir qui est apparu. On peut nourrir beaucoup de regrets en évoquant ce match, mais il est nécessaire d'être réaliste. Certains commentateurs disent qu'il faut prendre du temps pour rebâtir l'équipe. Il est nécessaire de garder la tête froide. La prochaine échéance a lieu en octobre. Laissons le coach travailler.