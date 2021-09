Afrique: Patrick Rajoelina - Participation au premier sommet Afrique-CARICOM

Mandaté par le président de la République, SEM Andry Rajoelina, président en exercice de la conférence des Chefs d'état et de gouvernement du COMESA, Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, a pris part au premier sommet Afrique-CARICOM, hier.

Durant cette session virtuelle, les participants ont examiné, entre autres, les voies, les moyens et les opportunités pour améliorer les relations entre les deux régions (Afrique et Caraïbes), qui partagent une vision commune de l'intégration régionale. Les peuples de ces régions partagent en effet un héritage et des intérêts communs à l'instar du multilatéralisme, l'économie bleue, le commerce, la santé, l'agriculture, l'éducation, les questions de genre, la culture et les sports, l'environnement et le changement climatique, la paix et la sécurité.