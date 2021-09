Madagascar: Concert - Samoela dans la ville du Pain de Sucre

Les jeunes de Diego l'admirent ! Samoela a toujours été la bienvenue dans cette ville. Figure majeure du « vazo miteny » depuis plus de 20 ans, l'artiste ne cesse de se renouveler et de surprendre. Cette année il fête ses 26 années de scène. Musicien de qualité qui n'a plus à prouver ses multiples talents, Samoela livrera un concert à l'Hôtel de la Poste Antsiranana, le 17 septembre.

Une affiche alléchante à ne pas louper ! Connu pour ses textes poignants teintés d'humour, Samoela a enregistré plus d'une centaine de morceaux. En effet, l'artiste a rythmé une génération avec son « vazo miteny », et il excelle dans le domaine jusqu'à présent. Chanteur à succès des années 2000, cet homme est à l'apogée de sa carrière ; sensibilisation des jeunes, publicités des produits made in Madagascar, il est l'artiste que tout le monde veut. Tantôt poète, tantôt mélomane, ce monsieur est un militant culturel dévoué. Il œuvre pour la reconnaissance de la tradition malgache, en général, et de celle de la capitale Antakarana.