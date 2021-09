Madagascar: Schéma d'aménagement communal - Mise en valeur des zones forestières dans le Nord

Le processus d'élaboration du SAC (Schéma d'Aménagement Communal) pour la région Sava a été lancé officiellement hier. Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF), il s'agit d'un document d'intentions et d'orientations formulé et conçu de manière inclusive à faire ressortir une vision communale du développement économique, social et environnemental.

Il établit les lignes directrices de l'aménagement du territoire communal et intégrera dans son processus d'élaboration les orientations nationales, régionales et intercommunales d'aménagement, la mise en cohérence territoriale et intersectorielle et la mise en synergie des options locales de développement. « Le SAC sera le cadre de référence pour tous les projets et programmes de développement sectoriel au niveau local. Compte tenu de l'importance de cette initiative, le MATSF poursuit son programme de doter les 1 617 communes rurales à Madagascar de cet outil principal de planification territorial », a indiqué la Direction générale de l'Aménagement du territoire et de l'équipement, au sein du ministère.

Partenariat. Par ailleurs, il faut noter que le BNCCREDD+ lance un appui à l'élaboration des SAC dans la zone du programme de réduction des émissions Atiala Antsinana (PREAA), qui couvre cinq régions notamment, la Sava, Sofia, Alaotra Mangoro, Analanjirofo et Atsinanana en collaboration avec le MATSF, suivant une convention de partenariat. Le BNCCREDD+ prévoit ainsi d'appuyer 8 communes dans les régions Sofia, Atsinanana, Alaotra Mangoro,Sava et Analanjirofo sur le processus d'élaboration des SAC, non seulement d'une manière participative mais aussi citoyenne. L'atelier de lancement officiel du processus d'élaboration des SAC pour les deux communes bénéficiaires du programme dans la région Sava, Manakambahiny Ankavia et Doany a été organisé hier par le MATSF, à Sambava, avec l'appui financier du MEDD à travers le programme REDD.