Madagascar: Groupe Anti-blanchiment en Afrique - L'ESAAMLG note les progrès réalisés par Madagascar

La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et le Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Herilaza Imbiki, ont participé au 21è Conseil des ministres de l'Afrique du Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (GABAOA ou ESAAMLG).

Peut mieux faire. Le Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe ou Eastern And Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), note positivement Madagascar. Lors de son Conseil des ministres qui s'est tenu hier en visioconférence, ce groupe a noté les progrès réalisés par Madagascar en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Des efforts restent cependant à réaliser puisque le même Conseil juge ces progrès « insuffisants pour répondre aux lacunes observées dans le Rapport d'Evaluation Mutuelle (REM) adopté en 2018, et ce, par rapport aux 40 recommandations du groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBCFT »)

Avoirs illicites

Ce Conseil permet en tout cas à Madagascar d'avancer dans le processus. Suivant les recommandations adoptées, Madagascar devrait notamment mettre en place l'agence de recouvrement des avoirs illicites, soumettre les nouvelles lois sur les assurances et les banques, en version anglaise, aux évaluateurs de l'ESAAMLG ainsi que l'instruction de la Banky Foiben'i Madagasikara relative aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le pays doit également finaliser et diffuser les documents « Evaluation nationale des risques » et « Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT) », en cours de finalisation avec la Banque mondiale. L'élaboration d'un plan d'action décrivant les activités destinées à combler les lacunes identifiées en matière de conformité technique avant septembre 2022 est également prévue. Un rapport de progrès doit être déposé tous les six mois.

40 recommandations

L'ESAALMG est une organisation de type GAFI pour l'Afrique orientale et australe. Elle a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des 40 recommandations du GAFI au niveau régional par l'harmonisation des pratiques, le partage d'expériences et le renforcement des capacités des pays membres en matière de LBCFT. Le but étant de permettre aux pays membres de mieux appréhender la dimension changeante et évolutive des pratiques de LBCFT. Il se charge par ailleurs des évaluations mutuelles qui visent à identifier les faiblesses des pays membres afin que ceux-ci puissent prendre des mesures pour y remédier.