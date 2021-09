Guinée: Alpha Condé renversé par des militaires - Son parti le RPG prend acte de la situation de fait accompli (Déclaration)

document

Le RPG-ARC-EN-CIEL et les partis alliés de la CODEC ont suivi de très près les événements de dimanche 5 septembre 2021 qui ont débouché sur l'avènement de nouvelles autorités à la tête du pays. Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, prennent acte de la situation de fait accompli.

À la suite d'autres voix, à travers le monde, notamment la communauté internationale, le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC appellent les nouvelles autorités comme elles s'y sont engagées, solennellement, à préserver l'intégrité physique et morale du Président Alpha CONDE et à procéder à sa libération rapide et sans conditions.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, demandent de veiller soigneusement sur la santé du Président Alpha CONDE, surtout en cette période de COVID19.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, souhaitent vivement le retour de notre Pays à un ordre constitutionnel normal.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, se réjouissent du climat de paix entre les populations et invitent chacun et tous à continuer d'y œuvrer pour le bien de tous pour un avenir radieux et solidaire de toutes les filles et de tous les fils du pays.

Enfin, Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, invitent leurs militantes, militants, sympathisants et responsables à plus que jamais resserrer les rangs pour sauvegarder les acquis, les valeurs et l'esprit de solidarité de nos différents partis.

Fait à Conakry le 7 septembre 2021