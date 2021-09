Madagascar: Délégation malgache à Vienne - Rencontre avec le président du Conseil national autrichien

Le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, n'a pas manqué de soulever la tentative d'assassinat perpétré à l'encontre du président Andry Rajoelina et de certains hauts dirigeants du pays, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée générale des Nations unies.

La délégation malgache conduite par le président du Sénat de Madagascar, SEM Herimanana Razafimahefa participe à la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement dont l'ouverture officielle a eu lieu, hier, à Vienne, capitale de l'Autriche. Les deux Chefs d'Institution de Madagascar participent pleinement à la Conférence. Première mission à l'étranger depuis le début de la pandémie pour les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, respectivement Herimanana Razafimahefa et Christine Razanamahasoa.

Le président du Sénat prendra la parole ce 7 septembre 2021 sur le thème, "Reprise post-pandémie : transformer l'économie pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable". La délégation a rencontré, hier, le président du Conseil national du pays hôte de la conférence, SEM Wolfgang Sobotka. Faut-il également rappeler que le 6 septembre, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale malgache ont rencontré le président élu de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, SEM Abdulla Shahid. Cette rencontre a porté, entre autres, sur le changement climatique et la prolifération des actes terroristes dans le monde.

Forum des jeunes. À l'occasion de l'ouverture de la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement à Vienne, le 7 septembre 2021, le président du Sénat SEM Herimanana Razafimahefa, et le sénateur de Madagascar, questeur au Sénat de Madagascar M. Eddie Serge Fernand ont pris l'engagement de soutenir le forum des jeunes parlementaires et soutenir la campagne internationale du forum « OUI à plus de jeunes au Parlement ». Un jeune parlementaire malgache, Miarintsoa Andriantsitonta Rakotomalala est membre du forum des jeunes parlementaires.