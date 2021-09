Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - Le CFF Andoharanofotsy renforce ses lignes !

Le CFFA va tout faire pour arracher la victoire au Kabwe Warriors.

Les préliminaires de la Coupe de la Confédération Africaine de Football débutent ce week-end pour le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy qui reçoit, ce dimanche à Mahamasina, les Zambiens du Kabwe Warriors.

La veillée d'armes commence déjà pour le CFFA qui va être opposé, dimanche, au Kabwe Warriors. Un rendez-vous pris très au sérieux par le maire d'Andoharanofotsy Tota Henintsoa Rakotoarimanana, bien décidé à tout donner pour passer cet écueil zambien.

Bota en renfort. Sur ce chapitre d'ailleurs, l'entraineur Titi Rasoanaivo n'a pas fait dans la dentelle en recrutant, presque à tout vent, les meilleurs joueurs de Pro League.

Des renforts de poids en effet avec le gardien de l'Ajesaia, Bota, le seul en prêt car tous les autres ont fait le transfert dans les règles.

On citera les deux piliers du JET Mada, en l'occurrence le milieu récupérateur Tsiry et l'attaquant Carlos. Les deux hommes rejoignent ainsi Tsito pour former le fameux triangle qui a fait la force de JET. Et c'est presque une certitude que Titi Rasoanaivo veut recréer cette entente entre les trois hommes pour apporter un plus dans une attaque déjà forte de Koloina de Five FC.

Comme il fallait également apporter un tour de clé dans la charnière centrale, le CFFA n'a pas hésité à faire appel à Nora, le grand défenseur que Fosa Juniors n'a pas trop utilisé alors qu'il a tout le potentiel.

Appel au public. Santatra, annoncé dans un club mauricien, a finalement rejoint le CFFA. Un retour aux sources car il a fait partie de Tana Formation qui donne l'ossature de ce CFFA avec pratiquement les mêmes dirigeants.

La ligne d'attaque du CFFA sera aussi renforcée par un autre ancien de Tana Formation avec Vombola Jeannot du COSFA.

C'est dire que la nouvelle version de CFFA a fière allure et qu'elle est capable de battre ces Zambiens au stade Barea et avec le soutien du public. Un public appelé à venir en masse pour permettre au CFFA de subvenir à ses besoins.

Ce qui explique du reste les prix affichés pour ce match de dimanche avec 5.000 ariary pour les gradins, 10.000 ariary pour la tribune et 50.000 ariary pour la tribune centrale.

Un devoir de citoyen, en fait, pour les nombreux férus de football invités à apporter la part d'eau au moulin.