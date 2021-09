Gabon: 4 mois de salaire impayé, les écogardes de la Lopé sont en grève

Selon une alerte du Syndicat national des professionnels des Eaux et Forêts du Gabon (Synapef), depuis le 6 septembre, les éco-gardes de la Lopé sont en grève. Ces derniers, après 4 mois passés sans salaires, réclament le payement de leur dû.

C'est encore là une autre affaire qui vient mettre le ministère des Eaux et Forêts sous les feux des projecteurs. En effet, après les multiples manifestations des agents dudit ministère quant à l'obligation de se faire vacciner, voici une autre affaire qui vient une fois de plus, mettre à mal le ministre Pr Lee White. Les agents en charge de la gestion, des travaux de maintenance, d'entretien et de surveillance du parc Lopé sont en grève, et ce, pour « non-perception des salaires depuis 4 mois ».

Les parcs Lopé et Waka, tous inscrits dans le cadre du projet « Ecofac 6 » gérés par l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), bénéficient d'une subvention de 1.5 million d'euros, soient près de 982 millions de FCFA par ans sur 4 ans. Ce qui, selon le Synapef ne peut justifier ces manquements. « Malgré les financements des bailleurs internationaux, les écogardes de l'Anpn sont clochardisés, subissant des angoisses des impayés récurrents de salaires », affirment le Synapef.

Il faut dire que ce projet, « Ecofac 6 », est une initiative conjointe entre la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), en qualité de maître d'ouvrage et l'Union Européenne, en temps que bailleur de fonds. C'est donc là un soutien de 7 Etats, tous membrent de la CEEAC, que le projet « Ecofac 6 » bénéficie. Ce, dans le but de promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique endogène, durable et inclusif, mais aussi contre le changement climatique. Aussi, le ministère des Eaux et Forêts n'a jusqu'à lors pas réagit aux revendications des écogardes du parc Lopé.