Gabon: Fougamo - Léon Armel Bounda Balondzi et les ONGs Malachie et Finance Solid pour l'autonomisation de la Femme

Le programme d'Autonomisation de Veille et d'Epargne Communautaire (AVEC) primé par la fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a séjourné du 03 au 06 septembre dans le département de Tsamba-Magotsi, plus précisément dans la ville de Fougamou, et ce, avec l'implication personnelle du Ministre Léon Armel Bounda Balondzi.

De nombreuses femmes ont bénéficié des enseignements sur les activités génératrices de revenu initiées par le membre du gouvernement, qui a mis à contribution, l'Ong Malachie, présidée par Pepecy Ogouliguendé et l'Ong Finance Solid présidée par Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla

L'autonomisation de la femme gabonaise est au coeur des combats et des actions gouvernementales. C'est aussi l'objectif visé par certaines Organisations non gouvernementales. Les Ongs Malachie, présidée par Pepecy Ogoulinguendé et Finance Solid présidée par Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla et mises à contribution par le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balondzi, militent pour l'autonomisation des femmes, la valorisation de leurs activités génératrices de revenus, la gestion financière...

Le ministre Léon Armel Bounda Balondzi, s'inscrivant dans l'optique de la politique sociale du Chef de l'Etat, a mandaté son Conseiller en Communication pour évaluer le niveau d'avancement des activités commerciales et pour renforcer les compétences des femmes de Fougamou, à travers les ateliers de formations . Ces ateliers étaient en faveur des différentes organisations féminines locales, femmes leaders et jeunes filles. Ils ont permis aux participantes, issues des différentes associations, de bien s'imprégner du mécanisme de l'AVEC. "Le programme d'AVEC a pour but d'apporter une réponse à la crise à la Covid-19, qui a rendu bon nombre des Femmes vulnérables, en vue de leur autonomisation économique"a précisé la présidente de l'Ong Malachie.

De par son Programme d'éducation financière , autrement dit, "clinique de mes finances", Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla a transmis des valeurs de l'autonomisation et de réussite des femmes pour sortir du "marasme financier". Elle a tenu a martelé que : « Le chemin vers la liberté financière nécessite un véritable accompagnement pour trouver le juste milieu face à plusieurs contraintes dont les pesanteurs culturelles ».

De nombreuses participantes sortent de ce rendez-vous du donner et du recevoir avec un sentiment de satisfaction. Elles disent avoir beaucoup appris de ces ateliers de formation. " Avec ce que nous venons d'apprendre, c'est la Décennie de la femme qui est toujours en marche" s'écrie une participante émue. Les femmes présente aux ateliers ont d'ailleurs tenu à remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba et la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, qui pour elles, mettent du leur dans l'autonomisation de la Femme. Elles n'oublient pas le ministre Léon Armel Bounda Balondzi qui, estiment-elles, conjugue les actions sociales du Chef de l'Etat au pluriel.