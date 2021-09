Congo-Kinshasa: Santé - La méningite déclarée dans la province de la Tshopo

La maladie a été signalée dans la zone de santé de Banalia et a déjà occasionné une centaine de décès.

Au cours de la déclaration d'annonce de l'épidémie, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu, a indiqué qu'à ce jour « le nombre de cas s'élève à deux cent soixante-sept dont cent vingt-neuf décès, soit une létalité de 48, 3 %. La tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. Dix-neuf échantillons de liquide céphalo-rachidien ont été prélevés et envoyés au Laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis en date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria Miningitidis sérogroupe W ».

Avant la déclaration de cette épidémie, la vice-ministre a fait savoir que plusieurs actions ont été entreprises sur le terrain, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et de laboratoire, l'isolement et la prise en charge des cas ainsi que la sensibilisation de la communauté.

« Une équipe du niveau central est déjà à pied d'œuvre sur le terrain pour appuyer la province. Une deuxième équipe se prépare pour renforcer l'appui technique du niveau central. Un plan de riposte est en cours d'élaboration par le ministère de la Santé avec ses partenaires d'appui... », a-t-elle révélé.

Pour rappel, c'est depuis le début du mois de juin dernier que la Division provinciale de la santé de la Tshopo a enregistré des cas et décès dans la zone de santé de Banalia, dont les symptômes faisaient penser à la méningite. En début juillet, une investigation a été menée dans l'aire de santé de Panga, dans la zone de Banalia, à 277 Km au nord de Kisangani, dans les carrières de mines WabeloB et intervention rapide, respectivement à 4 Km en amont et 6 Km en aval du Centre de santé de référence Panga.

L'enquête a révélé que la majorité de cas présentait la fièvre, des céphalées, la raideur de nuque, des difficultés d'expression et conduisant pour certains cas à la mort.