Congo-Brazzaville: Éliminatoires de la Coupe du monde - Les Diables rouges encore décevants

La sélection nationale de football a courbé l'échine 1-3, le 7 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, face aux Lions de la Teranga en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

La copie rendue par les hommes de Paul Put contre la sélection sénégalaise démontre une fois de plus que les Diables rouges sont capables du meilleur et du pire. N'eut été leur gardien de buts Mafoumbi, en état de grâce, l'addition aurait pu être très salée. Un match de football se joue pendant quatre vingt-dix minutes et les Congolais vont bien intérioriser la règle. Le pire, c'est que tous leurs efforts déployés sur le terrain ont été multipliés par zéro car en l'espace de deux prochaines minutes qui ont suivi les quatre-vingtièmes de leur rencontre face aux Lions de la Teranga, ils ont concédé deux buts, lesquels ont permis aux Sénégalais de caracoler seuls en tête du groupe.

Selon les calculs, au terme des deux premières journées, les Diables rouges occupent la troisième place avec un petit point, derrière la Namibie (quatre points). Le Sénégal, quant à lui, a fait respecter son statut de favori grâce à son carton plein (six points sur les six possibles). Les Congolais n'ont certes pas livré un match de référence face aux Sénégalais, mais ils pouvaient espérer mieux puisqu'ils ont lutté à armes égales avant que les vieux démons de la gestion chaotique des ultimes minutes ne viennent tout remettre en cause. Epuisés physiquement, les changements tardifs du sélectionneur pourraient être l'une des causes de leur débacle. En effet, ils avaient tout dépensé sur le terrain en parvenant même à faire douter les Lions de la Teranga. La preuve, ils ont fait jeu égal 1-1 à la pause. La pillule reste difficile à avaler, certes, mais les Diables rouges n'ont pas trop à rougir de leur prestation.

Dès l'entame du match, les Congolais s'illustrent les premiers mais Dylan Saint Louis, trop excentré, ne profite pas de l'offrande à la 8e mn pour scorer. Pendant les minutes qui ont suivi, les Sénégalais, par l'entremise de Boulaye Dia, échouent face à Christoffer Mafoumbi. Ce n'était qu'une partie remise car à la 27e mn, le même Boulaye Dia, parti dans le dos de la défense congolaise, oblige Mafoumbi à s'incliner pour la première fois. Et pourtant, c'est ce portier congolais qui a réussi à maintenir son équipe en vie en sortant un autre arrêt sur la frappe de Ismaila Sarr.

Les Diables rouges reviennent dans le match grâce a un penalty obtenu sur un accrochage dans la surface et transformé à la 45e mn par Sylvère Ganvoula. Ils ont tenté d'entretenir cette flamme en seconde mi-temps mais le ballon piègé de Merveil Ndockyt à la 50e mn et la puissante frappe de Dylan Saint Louis à la 67e mn n'ont pas trouvé le cadre pour prendre le dessus sur les Lions de la Teranga.

C'est donc à l'expérience que les Sénégalais ont fait sauter le verrou congolais à la 82e mn par Ciss Saliou avant de concéder le troisième en l'espace de deux minutes à cause d'un penalty transformé par Sadio Mané (85e mn). « C'est une déception parce qu'on joue chaque match pour le gagner. On a fait une belle prestation, on a fait les efforts, on les a mis à mal, on les a fait douter donc je suis fier des joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. On n'a pas à rougir de notre prestation, malheureusement, un match c'est 90 mn voire plus. Mais on a su faire que 82 ou 83 mn . Avec la fatigue face à l'une des meilleures équipes d'Afrique, on a laissé des espaces et on a concédé des situations. Je pense qu'on a été un peu malchanceux », a commenté Christoffer Mafoumbi, le capitaine des Diables rouges.