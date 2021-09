Cameroun: Lions indomptables - Il y a du boulot

En deux sorties vendredi et lundi, l'équipe nationale n'a pas rassuré ceux qui la voient se qualifier pour la prochaine coupe du monde et remporter la CAN 2021.

Une victoire (2-0) à domicile à Olembe sur le Malawi et une défaite (2-1) contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ainsi se décline le bilan du Cameroun au terme des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Deux matchs qui ont laissé apparaître un double visage des Lions. Une équipe fringante à la maîtrise collective face aux Flammes et une autre crispée et fébrile sur le territoire des Eléphants.

Des choix surprenants

Après la victoire de vendredi dernier à Olembe, on se serait attendu à la reconduction de l'équipe de départ. Que non ! Face à la Côte d'Ivoire lundi dernier, Antonio Conceiçào, le sélectionneur du Cameroun, a procédé à quatre changements avec une défense à quatre comptant trois défenseurs centraux de formation. Ngadeu, Moukoudi, Hongla, Kunde, Moumi et Aboubakar ont été les constances du dispositif tactique. Des piliers du système timoré et totalement submergé par la vivacité des Ivoiriens sur ce qui tenait lieu de pelouse au stade d'Ebimpe à Abidjan. Des Lions autoritaires et efficaces devant le Malawi qui ont surtout manqué de caractère face à la pression imposée par les Eléphants. Menés, à aucun moment les joueurs camerounais n'ont donné l'impression de pouvoir revenir au score. Plus encore, certains éléments se sont montrés en-deçà des attentes à l'instar de Zambo Anguissa, Kunde et Bassogog.

Le chantier des latéraux

Face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun a souffert dans l'élaboration du jeu. Le bloc a surtout abusé de longs ballons vers l'avant et couru derrière le ballon. Particulièrement les latéraux Duplex Tchamba et Joyskim Dawa qui n'ont pas été d'une grande utilité contrairement à Faï Collins et Olivier Mbaizo, alignés trois jours auparavant. La porosité des latéraux a contraint les attaquants de côté à plus s'employer défensivement qu'offensivement. A ces postes, le chantier reste entier. Joyskim Dawa, habituellement à l'axe de la défense, a été positionné à droite. Faï Collins, arrière droit a été reconverti arrière gauche. Depuis 1' absence pour blessures d'Ambroise Oyongo Bitolo, ce n'est pas la grande sérénité sur les flancs de la défense camerounaise.

Epassy, le suppléant

Durant cette fenêtre de qualifications, on s'attendait à avoir un gardien inexpérimenté dans la cage camerounaise. En l'absence d'André Onana suspendu et du défaut de régularité de Fabrice Ondoa en club, le choix de Conceiçao s'est porté sur Devis Epassy. Le gardien de but de Crète Ofi en Grèce a joué les deux matchs. Rassurant sur sa ligne et dans ses sorties, il a été impuissant sur les deux buts pris à Abidjan. Pour ses prochaines sollicitations en sélection, Devis Epassy devra également améliorer la communication avec sa défense.