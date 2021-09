Sénégal/Congo-Brazzaville: Kalidou Koulibaly - "Nous avons eu un sursaut d'orgueil contre les Diables Rouges"

Dakar — Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, s'est félicité de la victoire du Sénégal (3-1) face au Congo, ce mardi lors de la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Koulibaly a mis en avant le sursaut d'orgueil de ses coéquipiers après l'égalisation de l'équipe congolaise sur un penalty litigieux.

"On a pris ce but sur un épisode malheureux. Voilà, on ne va pas juger l'arbitrage, mais on doit faire plus attention à ça. Après, on a eu ce sursaut d'orgueil", s'est félicité le défenseur auteur d'une passe décisive sur l'ouverture du score.

Le capitaine de la sélection s'est dit satisfait de voir que le Sénégal a pu montrer sa supériorité par rapport au Congo sur ses individualités.

"On peut être content d'avoir les trois points, la manière était un peu difficile avec le terrain. Mais, le plus important, c'était de gagner et c'est fait", s'est réjoui le défenseur de Naples (élite italienne).

Ces deux victoires font que le Sénégal a pris un bon départ lors de ces qualifications qu'il doit confirmer le mois prochain contre la Namibie, a-t-il dit.

"On sait que ça va être difficile, mais on sera bien présent le mois prochain", a-t-il promis.

Avec cette victoire (3-1) contre le Congo, le Sénégal occupe désormais la première place du groupe H avec six points au compteur, deux de plus que la Namibie, son prochain adversaire lors des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.