Sénégal: Nano-crédit - La DER/FJ se déploie dans des départements du Sénégal

Dans la mise en œuvre de la politique de la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), un budget de 12,7 milliards a été inscrit, dans la loi de finance rectificative cette année, pour le nano-crédit, au profit des 46 départements du Sénégal, informe une note parvenue à notre rédaction.

Des points Nano-crédit vont être installés à partir de cette semaine dans la région naturelle de Casamance ainsi qu'à Tambacounda. Une équipe de la DER/FJ a commencé la sensibilisation et l'enrôlement des organisations professionnelles et interprofessionnelles dont les membres seront les bénéficiaires de ce produit financier visant à soutenir les initiatives d'auto-emploi ainsi que l'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes, informe une note signée des services de la (DER/FJ). Les activités dans la zone Sud du pays ont démarré le mardi 7 septembre 2021 par une séance de sensibilisation des organisations professionnelles et interprofessionnelles, Gies et autres acteurs économiques de la commune de Ziguinchor.

Après, Ziguinchor et Goudomp, les équipes de la DER/FJ se rendront progressivement à Oussouye, Diembering, Cap Skiring, Kafountine, Bignona, Bounkiling, Carrefour Diaroumé, Sédhiou, Kolda, Diaoubé, Vélingara et Tambacounda pour la sensibilisation et le déploiement des points Nano-crédit de ces localités. Ils viendront s'ajouter aux 18 autres points Nano-crédit déployés par la DER/FJ dans plusieurs communes du Sénégal, précise la source.