Congo-Kinshasa: FEMUA 2021 - Koffi Olomidé et Céline Banza attendus pour représenter valablement la RDC

Repoussé d'un an à cause de la pandémie funeste à coronavirus, le festival des musiques urbaines d'anoumado (FEMUA), la plus grande fête de la musique ivoirienne, organisé par le groupe Magic System, aura bel et bien lieu cette année comme toutes les autres, en côte d'ivoire, du 7 au 12 septembre 2021, sous le thème : « paix et développement ».

Après une année blanche, cette grande fête qui célèbre la musique africaine s'apprête à accueillir près de 20 artistes issus de 13 pays d'Afrique, dont la RDC, qui sera représentée par l'icône Koffi Olomide, et la pépite du Bomaye Musique, Céline Banza.

Une reprise confirmée après un message du commissaire général de cet événement, Salif Traoré dit Asalfo, légendaire groupe Magic System « la 13e édition du FEMUA (... ) va reprendre du 7 au 12 septembre prochain. Ce sera une renaissance, pas seulement du festival, mais une renaissance officielle de la culture ivoirienne et africaine dont le festival était le baromètre pour tous les opérateurs du continent », s'est réjoui Asalfo. Pour lui, « lancer le FEMUA va encourager toutes les autres initiatives culturelles à reprendre et redonner à la culture africaine ses lettres de noblesse ».

FEMUA et la RDC, une histoire d'amour :pour une nouvelle fois, les stars congolaises se produiront sur une scène qui, autrefois, a vu défiler d'autres stars congolaises comme JB Mpiana en 2011 et 2013, LokuaKanza en 2012 et 2018, Werrason en 2012, Ferré Gola en 2014, Fally Ipupa en 2015 et Papa Wemba en 2016, sa dernière prestation.

en 2015, le ministre de la culture et des arts congolais, Banza MukayNsungu, a pris part à la cérémonie d'ouverture de ce festival.

Considéré comme l'un des plus grands festivals d'Afrique subsaharienne, le FEMUA est une activité estivale qui se tient tous les uns ans dans une ville cosmopolite. Il a été créé en 2008 par le groupe star de la musique ivoirienne. Mais, au fil des années, les grandes stars se sont succédées, des activités viennent renforcer le contenu de ce festival qui est devenu un évènement à caractère social, culturel, économique et touristique.

outre l'aspect culturel et social, ce festival offre une plateforme d'échanges, entre professionnels de la culture, artistes, festivaliers et hommes de médias, à travers les ateliers et séminaires de formation sur des thèmes spécifiques à la corporation.