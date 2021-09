Congo-Kinshasa: Cécile Manya, Ecrivain, EXIGE la restitution physique et morale de tous les travaux du Docteur Manya K'Omalowete a Djonga

Cécile Manya est la brillante écrivaine suisse afrocentrée qui restaure avec brio l'honneur du grand Premier Ministre Patrice Lumumba. Au travers des lignes de l'écrivaine, l'on apprend qui a tué Patrice Lumumba et les personnes qui restituaient la vérité pour que l'image de l'éminent Ministre soit respectée.

Louise Lunguna, veuve de 65 ans, est à la tête d'un réseau incroyable ayant suscité la mort du brillant Docteur Manya K'Omalowete a Djonga, le père de l'écrivaine Cécile Manya. Cette Louise, véritable génie du mal, grâce à ses alliances et ses prostitutions avec les occidentaux haut placés désaxés par un racisme incontrôlable, vit en Suisse, et est en contact avec le gouvernement de ce pays par le biais de Jean Ziegler qui a très bien connu l'éminent Docteur Manya K'Omalowete a Djonga. Ce grand chercheur et écrivain politique, père de l'écrivaine s'est battu toute sa vie contre l'oppression de la Belgique, de la Suisse et de la France à l'encontre de ses travaux de haute qualité qui mettaient en avant l'excellence de l'Afrique et de sa culture.

Après la disparition de son père, dont Louise Lunguna est coupable, Cécile Manya a repris le flambeau du combat paternel. Le 5 août 2021, elle publie, aux Editions du Lys Bleu, le livre "Patrice Lumumba - le Sankuru et l'Afrique".

L'écrivaine est une survivante à la force herculéenne. Elle raconte ses combats contre l'ignominie blanche et ses manipulations dans ces sept premiers livres qu'elle a écrits en deux ans, de juillet 2019 à avril 2021 !

Son génie littéraire exprime la présence "ressuscitée" de son père en elle. Elle réclame maintenant, à juste titre, et plus précisément EXIGE des autorité suisses, belges et françaises, LA RESTITUTION physique et morale de tous les travaux que ces gouvernements ont extorqués à son père, le Docteur Manya, pour faire taire la parole de l'excellence Noire.