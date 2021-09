Congo-Kinshasa: Un bureau des consultations, actions à impacts visibles amorcées... /UNC - Bertin Mubonzi passe à la vitesse supérieure à Mont-Ngafula

Plaider en faveur de la population à l'Assemblée nationale sur base des informations diffuses, c'est bien. Aussi, revenir vers sa base pendant les vacances parlementaires pour recueillir des informations sur les difficultés à solutionner, c'est encore bien.

Par contre, passer du temps avec cette même population, sous le soleil ou dans les brouillards, pour lui prêter une oreille attentive, c'est mieux. S'inscrivant dans cette logique de servir, l'Honorable Député national Bertin Mubonzi dispose d'un nouveau bureau des consultations à Kindele dans la commune de Mont-Ngafula. La cérémonie d'installation dudit bureau a eu lieu dimanche 5 septembre 2021 en présence de ses électeurs de ce coin de Kinshasa ainsi que plusieurs cadres de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC). Cet édifice permettra au n°1 de l'UNC/Kinshasa de s'imprégner régulièrement des préoccupations de ses électeurs de cette partie de la circonscription électorale de Lukunga. Ce, pour mettre définitivement une croix aux acrobaties dans la recherche des solutions aux problèmes qui gangrènent très souvent la population.

Toujours soucieux de sa population depuis belle lurette, le Président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale avait procédé, le même dimanche à Kindele, à la visite de l'avenue Kolwezi en réhabilitation en vue de palper du doigt l'évolution des travaux qu'il avait personnellement lancés le 24 mai dernier. Un constat plaisant a été fait sur le lieu.

Des lampadaires pimpants devant éclairer cette artère ont été posés en présence de l'Honorable Bertin Mubonzi. D'où, la satisfaction des habitants de Kindele qui ont même imploré la bénédiction du Très Haut sur le Pacificateur Vital Kamerhe. «Nous étions devenus des oubliés du Gouvernement et des autorités locales. Nos cris d'alarmes sont restés sans réponse depuis que nous sommes retournés des urnes.

Voir aujourd'hui cet enfant de la Lukunga nous ouvrir de nouveau cette route en amenant plusieurs engins de terrassement, ça nous réjouit énormément. Plus fort encore, il nous met la lumière moderne qui n'a pas besoin du courant de la SNEL... Que Dieu bénisse l'Honorable Bertin Mubonzi et Papa Vital Kamerhe», a déclaré un habitant du quartier au nom de tous les hommes avant que les femmes ne puissent s'exprimer à travers l'une des leurs. «Que Dieu bénisse abondamment notre fils Bertin Mubonzi pour le souci qu'il manifeste à notre égard.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir de nouveau la possibilité d'acheminer nos marchandises vers Kindele par moto et non plus sur nos têtes. (... ) Je viens de voir de mes yeux l'Honorable Mubonzi inaugurer son nouveau bureau dans notre quartier pour être plus près de nous et de nos problèmes. C'est aujourd'hui que je vois la valeur de mon bulletin que j'avais mis dans l'urne le jour des élections. Lui n'est jamais venu nous demander de voter pour lui mais regarder les actes qu'il pose déjà pour nous. Avec ça, s'il venait demain pour nous solliciter, on le soutiendra sans hésiter». La suite de la descente de l'infatigable Berti Mubonzi s'était déroulée dans la quiétude et dans une ambiance bon enfant.