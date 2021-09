Congo-Kinshasa: Présence de l'Institut de Connecticut pour l'entreprenariat social - Shaggy Ntuadi invite les jeunes à se saisir de l'opportunité

Plus question de cette fameuse phrase "J'ai l'honneur", qu'utilisent les jeunes après leurs études ou formations quelconques, en République Démocratique du Congo. L'heure d'entreprendre et de se développer seul est arrivée avec l'Institut de Connecticut pour l'entreprenariat social (Connecticut Institute for Social Entrepreneurship) des Etats-Unis. Cet institut offre la possibilité aux jeunes de pouvoir suivre la formation professionnelle en rapport avec l'entreprenariat social aux Etats-Unis d'Amérique dans l'Etat de Connecticut.

Selon son représentant légal en Afrique, Shaggy Ntuadi, c'est une opportunité offerte aux jeunes pour se lancer dans cette formation et vivre leur rêve dans l'entreprenariat social. A cet effet, il appelle la jeunesse à une prise de conscience face à cette opportunité qui leur est offerte. Le représentant a fait savoir l'importance de suivre cette formation professionnelle en entreprenariat social dans cet institut car, selon lui, le bénéficiaire de la formation aura la chance d'être financé dans son projet par les bailleurs des fonds.

Ces révélations ont été faites lors de la conférence sur la formation professionnelle en entreprenariat social tenue le mardi 7 septembre 2021, dans la salle Marie-Ange Lokona du Ministère du genre, famille et enfants, à Kinshasa.

Cependant, au cours de cette conférence, il a été aussi question pour le conférencier de présenter aux jeunes et aux différents invités présents, l'importance de l'entreprenariat ainsi que les différents programmes de l'Institut de Connecticut pour l'entreprenariat social.

Quid sur l'Institut de Connecticut pour l'entreprenariat social ?

L'Institut de Connecticut pour l'entreprenariat social (Connecticut Institute for Social Entrepreneurship), est un Institut basé aux Etats-Unis d'Amérique et est spécialisé dans la formation professionnelle, sur l'Entreprenariat social et plein d'autres formations à travers ses programmes. En Afrique, il est plus dans les pays subsahariens.

Parmi les programmes de CISE, il y a le Travail Social, les Droits Humains, le Système Humanitaire International, l'Entreprenariat Social, le Management, etc.

Selon les explications de son Représentant légal, Shaggy Ntuadi Mbonzi, les avantages avec l'institut sont la qualité de formation, une structure bien organisée et bien déterminée. Il y a des bourses mises à la disposition des candidats potentiels, c'est-à-dire, des candidats qui ont des traits qui répondent à toutes les exigences de l'institut.

Il a, par ailleurs, souligné que cet institut à d'autres avantages tels que la mise en place d'un système d'interprétation pour les candidats issus des pays francophones. Le candidat après avoir fini toutes les formations, s'il a un projet, l'institut pourra lui présenter aux bailleurs des fonds pour le financement dudit projet.

Ainsi, il a fait appel à tous les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs, ceux-là qui ont des projets de passer pour le renforcement de leur capacité.

Pour plus d'informations et inscriptions, il est demandé aux candidats intéressés de contacter le numéro : +1(203) 727-6199 ou encore de visiter le site : connecticut.institute , et E-mail : cise@connecticut.institue .