Congo-Kinshasa: Echéances électorales de 2023 - Le FOPHAC s'engage pour la participation des femmes vivant avec handicap dans le processus électoral

Le Forum des Défenseurs et des organisations des Personnes Handicapées en Afrique centrale et dans les Pays des grands Lacs , en sigle FOPHAC , a avec l'appui de NED et IFES, organisé le lundi 06 septembre 2021 à Kinshasa, la capitale de la RDC, une session de vulgarisation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au profit de plus de 20 femmes leaders des organisations des Femmes vivant avec Handicap de la ville de Kinshasa.

Soucieux de la sensibilisation de ses membres, c'est avec comme thème général "ensemble mobilisé pour un processus électoral inclusif prenant en compte les femmes handicapées en RDC" que le Forum des Défenseurs et des Organisations des Personnes Handicapées en Afrique Centrale et dans les Pays des grands Lacs (FOPHAC) a organisé une session de vulgarisation sur les respects des textes de la loi organique portant fonctionnement de la CENI. Outre cette thématique générale, plusieurs sous thématiques étaient au rendez-vous pour ainsi relever le niveau de ces femmes leaders dans les affaires liées aux élections en République Démocratique du Congo.

Pour le Directeur exécutif, Me Patrick Pindu Di Lusanga, c'est suite à un constat amer faisant de sorte que les femmes vivant avec handicap ne puissent pas participer aux échéances électorales. « C'est l'ignorance et le méconnaissance des textes légaux qui organisent ce processus électoral. C'est pourquoi, dans le cadre de cette stratégie de mobilisation de la femme vivant avec handicap de l'Afrique centrale, nous avons voulu aujourd'hui organiser avec les femmes de la RDC cette session pour leur donner les informations correctes sur les innovations, les grandes orientations sur cette loi organique portant organisation et fonctionnement de notre organe de gestion électorale », a-t-il fait savoir.

«J'étais invité pour essayer d'échanger avec les femmes vivant avec handicap sur la loi organique portant fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui venait d'être promulgué par le Chef de l'Etat au mois de juillet 2021. Dans son article 14, cette loi encourage la participation des femmes et des personnes vivant avec handicap. Et on demande même à toutes les institutions de tenir compte de leur représentation. Parce qu'il y a déjà une porte ouverte, pourquoi ne pas entrer dans cette porte là au lieu de rester toujours à l'écart et se lamenter», a souligné Anne Marie Mukwayanzo, Secrétaire exécutif provincial (CENI/Kinshasa) qui a été l'une des intervenantes.

Soulignons par ailleurs que cet événement a été organisé avec l'appui de NED et IFES, deux structures qui soutiennent le Projet d'appui pour la promotion et la protection des Droits des femmes handicapées en Afrique centrale.