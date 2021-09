Congo-Kinshasa: Mobilisation des recettes, Accords de partenariat et consorts/Nicolas Kazadi - Retour sur les actions séduisantes de l'argentier national

Aux grands maux, les grands remèdes, dit-on. Aux défis majeurs d'un pays-continent, des hommes aux compétences pointues. Il y a des Ministres qui, depuis l'investiture du Gouvernement, se coupent en mille morceaux pour la matérialisation du Programme d'actions présenté par le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde auprès de 412 Députés nationaux, le 26 avril 2021, à l'Assemblée nationale. Le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sans débat, se trouve dans la droite ligne d'attaque de ces Membres de l'équipe gouvernementale très soucieux de l'amélioration des conditions de vie du peuple. Des actions à impacts visibles réalisées en rafale depuis son avènement le 28 avril dernier.

L'on se souviendra qu'à seulement deux jours de la prise de ses fonctions à la tête du Ministère des Finances, le Ministre Nicolas Kazadi, déterminé à faire parler ses compétences et son savoir-faire, avait reçu dans son Cabinet de travail, les Responsables de régies financières notamment, la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des Participations, en sigle DGRAD, la Direction Générale des Impôts (DGI) ainsi que la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

A cette occasion, le Guerrier Nicolas avait, sans tergiverser, défini sa philosophie de travail en ce qui concerne la mobilisation des recettes pour la matérialisation du programme du Gouvernement de la République. Tel un vrai serviteur, l'argentier congolais avait reçu, le même jour, sans repos ni répit, le comité directeur de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) pour des instructions fermes sur les objectifs chiffrés à atteindre, soit 1 milliard de dollars américains au minimum. Ce, pour prêter main forte au Guerrier en Chef, Sama Lukonde Kyenge, dans sa lourde mission.

Après près d'une semaine, entre le 3 et le 5 mai de l'année en cours, la présence de l'ancien Ambassadeur itinérant du Président Félix Tshisekedi aux Finances séduira le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale qui viendront tour à tour non loin de Socimat, au Ministère, pour manifester leur engagement à accompagner le Gouvernement de la République. Le Représentant-Résident du Fonds Monétaire International (FMI), en premier, lundi 3 mai, pour le réchauffement des relations entre la République Démocratique du Congo et cette Institution Brotten woods, avant la phase des décaissements de montants costauds.

« Ce sont des décaissements par tranche tous les six mois. Mais, ce qui est sûr, ce sont des montants significatifs », avait rassuré le Représentant-Résident. En second lieu, Jean-Christophe Carret, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, le Burundi, l'Angola, et Sao Tomé-et-Principe. Les deux personnalités avaient échangé sur comment la Banque mondiale et la RDC pourraient cheminer ensemble, avec des financements musclés, au profit des congolais, dans les dix-huit mois qui viennent.

Un mois de mai pas comme les autres

Une semaine après la remise-reprise avec son prédécesseur, M. Nicolas Kazadi avait eu des échanges avec le Diplomate américain Mike Hammer dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre la RDC et les USA. La lutte contre la corruption était également à l'ordre du jour. C'était là le 11 mai. Le lendemain, la Banque mondiale, à travers Jean-Christophe Carret, revient une nouvelle fois au Ministère des Finances pour un accord de financement d'un montant de 500 millions USD en faveur de la ville-province de Kinshasa à travers le projet "Kin Elenda" qui vise la modernisation des infrastructures dans les secteurs de l'énergie et de l'urbanisme partout à travers la Capitale.

Après avoir déployé beaucoup d'énergies à moins d'un mois, le Ministre Nicolas Kazadi était allé séduire les Elus nationaux à l'Assemblée Nationale avec 7 projets de loi de ratification essentiellement basés sur l'aménagement du territoire, l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'électricité. Au dernier jour du mois, l'Union Européenne avait manifesté son vœu d'accompagner la RDC dans les réformes économiques et financières. De la parole à l'acte, Nicolas Kazadi avait échangé sur les détails avec Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur de l'UE en RDC.

Juin et juillet de tous les enjeux

Le 1er juin 2021, la Belgique avait suivi les pas de danse, cette-fois, dans le domaine des administrations fiscales. Jo Indekeu était au Cabinet du Ministre pour l'harmonisation des vues. Du 1er, après le tête-à-tête avec l'Ambassadeur belge à Kinshasa, au 30 juin 2021, l'homme à tout faire dans la mobilisation des recettes était encore au four et au moulin. Le Ministre était passé à la vitesse supérieure en procédant à la signature de l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières avec son Collègue Molendo Sakombi.

Le Diplomate de la Grande Bretagne, Emily Maltman, les banquiers congolais, le DG de la BGFIBANK, le Diplomate français François Pujolas, le DG de la Banque Arabe pour le Développement Economique de l'Afrique, l'Ambassadeur du Canada en RDC, pour ne citer que ceux-là, étaient reçus par le Ministre des Finances pour des échanges sur différents apports liés notamment à la protection de la nature, à la gestion rationnelle des Finances Publiques ainsi qu'à la protection des investissements éclectiques en RDC.

En juillet, juste après avoir réussi à obtenir le soutien de la BAD au seuil du mois, Excellence Nicolas Kazadi avait fait signer les contrats de performances, le 20 juillet 2021, aux Directeurs Généraux des régies financières. Et ce, pour la mobilisation accrue des recettes. Donc, sans jalousie ni complaisance, à seulement cent jours, une litanie d'actions de grande envergure. En un mot comme en mille, le Ministre Nicolas Kazadi reste l'homme par qui viendra, sans nul doute, la matérialisation du programme du Gouvernement de la République dirigé par le Premier Ministre Sama Lukonde. La compétence au service de la Nation. Comprenne qui pourra.