Sénégal: Think Tank 2022 de la FPU sur la paix en Asie, dimanche

Dakar — La Fédération pour la paix universelle (FPU) organise, dimanche, à partir de minuit et demi, à Séoul (Corée du Sud), son think tank 2022 virtuel axé sur les différentes étapes devant mener vers la paix en Asie, a appris l'APS.

"Think Tank 2022 Rallye de l'espoir sur 'Étapes vers la paix en Asie : Focus sur la réconciliation et la coopération dans la péninsule coréenne se tient dimanche à 00h30mn à Séoul, en Corée du Sud", annonce un communiqué de la FPU.

Initié en 2020, le Rallye de l'espoir est une série de productions en ligne diffusées en direct et utilisant une technologie avancée de la réalité augmentée pour connecter des millions de téléspectateurs dans le monde, renseignent les responsables de la FPU.

Ces différentes rencontres mettent en vedette des leaders

mondiaux de premier plan et des divertissements captivants, au moment où un "large éventail de défis se dresse sur la voie de la construction d'un ordre mondial stable et relativement pacifique pour le XXIe siècle" , explique le communiqué.

Il ajoute que "les événements récents liés au retrait des

États-Unis d'Afghanistan le soulignent".

Selon les rédacteurs du communiqué, "la crise actuelle de la péninsule coréenne, qui a des répercussions sur l'Asie de l'Est et le reste du monde, revêt une importance cruciale pour la dynamique géopolitique de notre époque".

"Si les efforts de paix ont permis d'éviter une nouvelle guerre en Asie du Nord-Est, le risque de conflit demeure et impliquerait les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon. Il est temps d'adopter une nouvelle stratégie visant à favoriser la réconciliation et la coopération dans la péninsule coréenne", analysent-ils.

Le Think Tank 2022 Rallye de l'espoir en ligne servira de tribune à la cofondatrice de la FPU, Dr Hak Ja Han Moon, pour délivrer son message d'espoir.

Il est également attendu, les interventions de personnalités politiques, comme le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, le président de la République dominicaine, Luis Abinader, l'ancien président américain, Donald Trump (2017-2021).

L'ancien Premier ministre indien H.D. Deve Gowda (1996-1997), les ex. présidentes des Philippines, Gloria Arroyo (2000-2010) et de la Serbie, Nataša Mićić (2002-2004) y délivreront aussi un discours.

Le Think Tank 2022 est un nouveau programme qui donnera des "moyens d'action au citoyen ordinaire qui cherche à apporter des changements significatifs dans sa vie personnelle, sa famille, sa communauté et même au niveau mondial, en participant à un mouvement qui transcende les frontières politiques, religieuses, raciales et idéologiques", souligne le communiqué.

Les précédents Rallyes de l'espoir ont permis à des experts de haut niveau de s'exprimer sur les problèmes complexes auxquels notre planète est confrontée, notamment le changement climatique, les points chauds géopolitiques, les défis de la pandémie de coronavirus, l'hommage aux vétérans de la guerre de Corée à l'occasion de son 70e anniversaire, le rôle de la foi dans la consolidation de la paix, et bien plus encore.