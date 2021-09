Afrique: Atelier de restitution des études sur la Discrimination basée sur l'Ascendance et l'Esclavage au Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger

communiqué de presse

TrustAfrica vous invite aux journées de restitution des études sur les Discriminations Basées sur l’Ascendance et l’Esclavage dans les pays que sont : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Cette restitution aura lieu les 13 et 14 septembre 2021.

Pour rappel, les études ont été réalisées durant la période de pandémie COVID-19 en cours. Elles ont confirmé l’existence et la persistance de l’esclavage dans ces pays.

En plus des rapports par pays, un film documentaire a été réalisé pour attirer l’attention de l’opinion africaine et mondiale sur ce phénomène dégradant qui constitue un frein au développement de l’Afrique parce que, maintenant, des filles et des fils du continent sont également maintenus dans les liens de l'esclavage.

Les journées de restitution se feront en ligne et se dérouleront de 09h à 13h 45.

Le lien pour s’inscrire : https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtduiqqzsqGtxpsG2nuoTbnVE4d6JN3yT9