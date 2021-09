Angola: Le Président angolais en faveur de la coopération avec l'UA et la Communauté des Caraïbes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu mardi une plus grande coopération entre l'Union africaine (UA) et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), dans les domaines du développement économique inclusif et durable, ainsi qu'humain et social.

S'exprimant lors d'un sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement des Etats d'Afrique et des Caraïbes, le Président João Lourenço a également préconisé la coopération dans le domaine de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles et du changement climatique.

Dans son intervention, le Chef de l'État angolais a fait savoir que la coopération entre les deux organisations devrait s'étendre aux secteurs des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

L'homme d'État angolais a aussi admis que les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique et de la Communauté des Caraïbes sont assez limités, bien qu'il existe un immense potentiel de coopération entre les deux organisations dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de la prévention et protection de l'environnement.

Dans le même cadre, João Lourenço a déclaré que l'Angola développe un programme de construction d'infrastructures pour répondre aux problèmes récurrents de sécheresse et d'inondations dans le sud du pays.

Il a dit qu'il s'agit d'un problème mondial qui affecte non seulement l'Afrique mais aussi les îles des Caraïbes, avec des cyclones répétés, des ouragans, des tremblements de terre et des inondations.

« Un échange d'expérience dans ce domaine serait mutuellement avantageux et bénéfique pour les deux organisations », a-t-il précisé.

Concernant le renforcement de la coopération dans le domaine du commerce, le Président de la République a indiqué qu'il pourrait s'agir d'une interaction entre le secrétariat de la Zone de libre-échange de l'Union africaine et l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, sur le base d'un éventuel accord de libre-échange avec les pays de la communauté des Caraïbes.

Biennale de Luanda

Il a rappelé que l'Angola accueillera du 4 au 8 octobre 2021, la deuxième Biennale de Luanda sur le Forum panafricain pour la paix et la culture, organisée en partenariat avec l'UNESCO.

Le Président João Lourenço a souligné que cet événement constitue une excellente plate-forme pour des relations historiques, culturelles et fraternelles plus étroites entre l'Union africaine et la Communauté des Caraïbes.

Contribution à la cause de l'Afrique

Dans son discours, le Chef de l'État angolais a salué la contribution des nationalistes des îles des Caraïbes, comme le poète et dramaturge Aimé Césaire, à l'émancipation des mouvements syndicaux et politiques indépendantistes en Afrique, dans les années 50 et 60, ainsi que l'évolution et l'affirmation du courant idéologique et intellectuel du panafricanisme.

Ce courant était mené par des personnalités telles que Léopold Senghor, Kwame Nkrumah, Houephet Boigny, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Sekou Touré et bien d'autres hommes d'État qui furent à l'origine de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine d'alors.

João Lourenço a rappelé que le sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement des Etats d'Afrique et des Caraïbes s'était tenu quelques jours après la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, instituée par les Nations Unies, le 31 août en décembre 2020.