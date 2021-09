Congo-Kinshasa: A l'occasion du 73ème Anniversaire de la Fondation de la République Populaire Démocratique de Corée

Les hauts faits du Président Kim Il Sung en matière de fondation de l'Etat

Le vœu le plus ardent du peuple coréen, qui avait subi l'épreuve d'esclavage sous l'occupation militaire du Japon pendant 40 ans (1905-1945), était d'établir un État indépendant et souverain le plus tôt possible.

C'est le Président KIM IL SUNG (1912-1994) qui a réalisé ce vœu du peuple.

Le général KIM IL SUNG, qui a apporté la libération de Corée à travers une lutte armée anti-japonaise pendant une quinzaine d'années, a consacré tout son corps et âme à mettre le peuple coréen sur la scène politique mondiale en tant que maître d'un État indépendant et souverain tenant le pouvoir dans ses mains.

Juste après la libération (15 août 1945), la situation interne et externe de la Corée entourant la question de la souveraineté était très aiguë et compliquée. À cette époque, les États-Unis, qui sont entrés en Corée du Sud à la suite de la défaite du Japon, ont dissous par la force les comités populaires créés par la volonté et des activités du peuple tout en menant une administration militaire dans leurs territoires occupés et de manipuler l'administration des Etats-Unis remplaçant l'ancien gouvernement général japonais.

Face à la situation créée en Corée du Sud sous la domination militaire américaine et de situation internationale complexe entourant le développement futur de la Corée, le général KIM IL SUNG a présenté une politique visant à établir sans délai le pouvoir populaire en Corée du Nord et a pris toutes les mesures pour faire organiser par le peuple lui-même les pouvoirs locaux. Et dans un laps de temps après la libération, dans toutes les régions de la Corée du Nord, des comités populaires de province, de ville, d'arrondissement, de quartier et de commune ont été organisés et ont commencé leurs activités. En février 1946, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a été créé.

Le peuple coréen a chaleureusement accueilli la création du Comité populaire provisoire nord-coréen dirigé par le général KIM IL SUNG. Et il a connu sous le pouvoir populaire qui était le premier dans l'histoire, une vie libre et heureuse pour la première fois.

Au fur et à mesure que le projet la construction du pays progressait, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a été renforcé et transformé en Comité populaire de la Corée du Nord en février 1947.

Sur la base des réalisations et des expériences acquises dans la construction de l'état, le général KIM IL SUNG a consacré toute son énergie à faire du Comité populaire nord-coréen un gouvernement unifié de toute la Corée représentant les intérêts de la nation coréenne entière.

Cependant, cet effort a rencontré un sérieux défi. En 1948, les États-Unis s'était ouvertement permis de forger « l'élection et le gouvernement unilatérales» en Corée du Sud. En février de la même année, il força l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter la décision d'organiser des élections indépendantes en Corée du Sud et d'établir un gouvernement séparé. C'était dans le but insidieux de diviser la nation coréenne en deux, puis de faire de la Corée entière leur colonie.

Le général KIM IL SUNG, qui a fait une analyse fine avec une prévoyance éclairée sur la situation grave qui avait été créée, a présenté à travers plusieurs discours dont « le rapport de synthèse sur les travaux du Comité central au 2e Congrès du Parti du travail de la Corée du Nord» en mars de la même année, la politique d'établissement d'un gouvernement central unifié en arrêtant et en brisant immédiatement et sans délai la conspiration américaine visant à manipuler le gouvernement séparé. En même temps, sur la base de la préparation préliminaire de la fondation de la république tels que l'établissement de la constitution, du drapeau national et de l'emblème national, il a fait organiser les élections générales Nord-Sud en août 1948.

Le peuple de la Corée du Nord et du Sud a largement participé au débat général sur le projet de constitution, et les candidats recommandés par le Nord et le Sud ont été élus lors de l'élection des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Le 9 septembre 1948, le gouvernement de la République Populaire Démocratique de Corée est finalement formé à Pyongyang avec le général KIM IL SUNG comme chef d'État et premier ministre. Le peuple coréen est devenu le fier propriétaire d'un État indépendant et souverain en tenant le pouvoir entre ses mains.

La fondation de la République Populaire Démocratique de Corée a été la naissance d'un État légitime établi par le consensus de tout le peuple coréen. La fondation de la RPD de Corée qui a ouvert un tournant d'époque dans le développement du destin du peuple coréen, son développement indépendant, la vie politique et la construction socialiste, a été une victoire de la ligne originale et indépendante du Président KIM IL SUNG concernant la construction de l'état. C'était le fruit noble de sa clairvoyance et de son leadership exceptionnel.

Le peuple coréen adore toujours le Président KIM IL SUNG, fondateur et père de la République Populaire Démocratique de Corée- le premier pays du peuple dans l'histoire de la nation coréenne depuis cinq fois millénaires, en tant que président éternel de la république.

L'oasis au désert

Il y a des gens qui ont pu refaire leur vie grâce aux idées du Juche qu'ils avaient connues au bout de leur recherche de longue haleine et persévérante d'une vie authentique de l'être humain. La découverte de ces idées éminentes était pour eux comme celle d'un oasis au désert. Parmi eux figure Pierre Boudot, ancien professeur de l'Université de Paris I.

Qu'on visite la RPDC si l'on veut apprendre les idées du Juche

L'ouvrage Des idées du Juche de Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale, qu'il a lu au cours de sa visite en RPDC lui a donné l'occasion de faire ses adieux à des philosophies bourgeoises, son « soutien spirituel », pour devenir un disciple fervent de ces idées.

L'approfondissement de l'ouvrage l'a amené à reconnaître avec un amer regret l'erreur de son opinion philosophique sur l'être humain en qui il n'avait vu jusqu'alors qu'un être biologique. En somme, il s'est décidé à recommencer sa vie en en consacrant les derniers jours à l'étude et à la propagation des idées du Juche.

Dans une lettre envoyée à ses collègues au cours de son séjour en RPDC, il a écrit : moi, j'ai été hier un conférencier qui donne des cours devant des centaines et des milliers d'étudiants dans plusieurs universités de Paris et un prêcheur de mes doctrines et opinions à de nombreuses personnes ; mais aujourd'hui, je ne suis qu'un simple étudiant qui apprend les idées du Juche ; parfois, je prie humblement de jeunes professeurs coréens de me donner des cours explicatifs sur ces idées, sans avoir la dignité d'un vieux savant européen que je suis...

Je vous recommande de tout mon cœur, fit-il remarquer, de venir désormais en RPDC, si vous tenez à étudier la vérité en savants et en intellectuels consciencieux, apprendre les idées du Juche en vous défaisant de l'orgueil et des préjugés indéracinables dont sont prisonniers la plupart des Européens contre tout ce qui est asiatique