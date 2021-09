Congo-Kinshasa: Présumée plainte déposée contre la RDC à Melbourne/Assemblée Nationale - Auguy Kalonji adresse une question écrite à Olivier Muenze

La République Démocratique du Congo violerait les droits de l'homme et ceux de passation des marchés dans les négociations et la conclusion de la Convention relative au développement d'industries vertes substantielles signée au mois de septembre 2020 sur la passation des marchés publics en vue de l'exploitation de l'électricité à INGA, MPIOKA ET MATADI au Kongo-Central.

L'abus des pouvoirs ainsi que la corruption sont également parmi les griefs ayant conduit des personnes dont l'identité reste méconnue à ce jour de porter plainte contre le Gouvernement de la République à Melbourne, en Autriche. Voulant voir clair et permettre à tous les congolais d'avoir des éclaircissements sur ce dossier, l'Honorable Auguy Kalonji Kalonji a adressé une question écrite, lundi 7 septembre 2021, au Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Olivier Muenze Mukaleng, conformément aux dispositions de l'Article 170 du Règlement Intérieur de la Chambre basse du Parlement.

«Conformément aux dispositions de l'article 170 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, j'ai le respectueux honneur de vous transmettre cette question écrite, laquelle porte sur la plainte déposée à Melbourne en Australie contre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la société Australienne Fortescue Future Industries pour violations des droits de l'homme, abus des pouvoirs, corruption présumée et violation des lois sur la passation des marchés publics et sur l'électricité, dans la négociation et la conclusion de la Convention relative au développement d'industries vertes substantielles en RDC signée le 16 Septembre 2020 avec comme zones de mise en œuvre INGA, MPIOKA MATADI », a écrit l'Honorable Auguy Kalonji, seigneur de Terre jaune à Tshangu, dans sa correspondance adressée au Speaker Mboso N'kodia Mpwanga. Il a également adressé une autre correspondance au concerné, le Ministre Olivier Muenze, pour lui permettre d'être au courant de l'initiative, et de préparer ses moyens de défense à présenter au Représentants du peuple dans les jours qui viennent. Une affaire à suivre de très près...