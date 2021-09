Afrique: Mondial 2022 - La Tanzanie bat le Madagascar (3-2) et prend la tête du groupe J

Pendant que la RDC marque les pas avec des matches nuls dans cette course acharnée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, d'autres pays dont la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria ne blaguent pas, faisant la totalité des points dans ces deux premières journées.

Dans le groupe J, la Tanzanie qui a fait un bon match à l'extérieur, nul contre la RDC, a, enfin, réussi à battre le Madagascar ce mardi 7 septembre, à domicile, prenant la tête de ce groupe.

Les Tanzaniens ont ouvert le score dès la deuxième minute sur penalty par Erasto Nyoni. Novatus Dismas Muroshi (32ème) lui a emboîté le pas pour le 2-0 avant la pause. Les Malgaches qui n'ont pas aussi baissé les bras, ont vite réduit le score par les biais de Rakotoharimalala (36ème), puis obtiennent l'égalisation à quelques poussières de secondes avant la pause.

A la reprise, les Taïfa Stars (52ème), marqueront un troisième but ne laissant plus jamais la possibilité aux Baréas de revenir au score. Un but victorieux signé par Feisul Salum. Les Tanzaniens qui s'imposent à domicile 3-2, prennent du coup, la tête du groupe J avec 4 points après le nul de 1-1 concédé jeudi contre les Léopards de la RD Congo.

Pour son nul de 1-1 lundi contre les Congolais à Cotonou et après sa victoire de 0-1 devant Madagascar, le Bénin s'installe au 2ème rang du groupe avec le même nombre de points que la Tanzanie. Les Léopards se contentent de la 3ème place avec 2 points en deux sorties. Les Malgaches ferment la manche avec 0 point.

Pour la 3ème journée attendue au début du mois d'octobre prochain, la RD Congo sera l'hôte de Madagascar alors que la Tanzanie en découdra, à la même période avec le Bénin dans un duel au sommet de ce groupe.

Algérie, le score plus lourd

Dans les autres matches qui se sont joués par ci et là dans les autres groupes, à travers le continent, l'Algérie a réalisé le score le plus lourd en battant le Djibouti 8-0. Les Fennecs sont à une trentaine de matches sans défaites. Un autre exploit, c'est celle de la Tunisie qui a bien réussi à battre la Guinée Equatoriale (3-0), avant d'aller aussi s'imposer devant la Zambie (0-2). Le Nigeria a également fait autant, en battant respectivement le Liberia (2-0) et le Cap-Vert (2-1). Sans oublier le Sénégal aussi devant le Togo (2-0) et le Congo (3-1). Par contre, le Cameroun qui a bien démarré en battant le Malawi (2-0), a été stoppé par la Côte d'Ivoire (1-2). Le Ghana a été surpris par l'Afrique du Sud (0-1), après son succès face à l'Ethiopie (1-0).

Ci-après, tous les résultats

Première journée

-Niger - Burkina Faso 0-2;

-Algérie - Djibouti 8-0;

-Mauritanie - Zambie 1-2;

-Tunisie - Guinée Equatoriale 3-0;

-RCA - Cap-Vert 1-1 ;

-Nigeria - Liberia 2-0 ;

-Mozambique - Côte d'Ivoire 0-0 ;

-Cameroun - Malawi 2-0 ;

-Mali - Rwanda 1-0 ;

-Kenya - Ouganda 0-0 ;

-Libye - Gabon 2-1 ;

-Egypte - Angola 1-0 ;

-Zimbabwe - Afrique du Sud 0-0 ;

-Ghana - Ethiopie 1-0 ;

-Sénégal - Togo 2-0 ;

-Namibie - Congo 1-1 ;

-Guinée Bissau - Guinée 1-1 ;

-Maroc - Soudan 2-0 ;

-RDC - Tanzanie 1-1 ;

-Madagascar - Bénin 0-1 ;

Deuxième journée

-Djibouti - Niger 2-4;

-Burkina Faso - Algérie

-Zambie - Tunisie 0-2 ;

-Guinée Equatoriale - Mauritanie 1-0 ;

-RCA - Liberia 0-1 ;

-Cap-Vert - Nigeria 1-2 ;

-Côte d'Ivoire - Cameroun 2-1 ;

-Malawi - Mozambique 1-0 ;

-Rwanda - Kenya 1-1 ;

-Ouganda - Mali 0-0 ;

-Gabon - Egypte 1-1 ;

-Angola - Libye

-Afrique du Sud - Ghana 1-0 ;

-Ethiopie - Zimbabwe 1-0 ;

-Togo - Namibie 0-1 ;

-Congo - Sénégal 1-3 ;

-Guinée - Maroc (reporté)

-Soudan - Guinée Bissau

-Bénin - RDC 1-1 ;

-Tanzanie - Madagascar 3-2.