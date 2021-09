Sénégal: Nouvelles tarification des prix de l'huile, du sucre, du riz et du gaz butane - L'acte administratif à l'épreuve des boutiquiers véreux

Depuis quelques mois déjà, le pouvoir d'achat des Sénégalais ne cesse de se dégrader à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. Une conjoncture internationale qui a amené le gouvernement Sénégalais à renoncer à 47 milliards de recettes pour soulager les populations. Toutefois, le décret ministériel fixant les nouvelles tarifications des prix de certaines denrées tarde à avoir toute la portée générale attendue, à cause de certains boutiquiers véreux.

La crise sanitaire a fait monter les prix des denrées alimentaires dans le monde. Et le Sénégal fait face à cette flambée des prix des produits de première nécessité qui sont passés de 40 à 60% ces derniers mois. En réponse à cette hausse insoutenable pour les ménages, des décisions, notamment le renoncement à des taxes, ont ainsi été prises lors du Conseil national de la consommation, allant dans le sens de revoir à la baisse les prix de certaines denrées de grande consommation comme l'huile, le sucre, le riz et le gaz butane.

A l'issue dudit conseil, le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a signé un arrêté fixant le prix des denrées précitées comme suit : L'huile de palme raffinée est fixée à 1200 F Cfa le litre, et l'huile en dosette de 250 ml à 350 F Cfa. Le sucre cristallisé devra être cédé à 600 F Cfa le kg, et le riz brisé non parfumé à 300 F Cfa le kg, le gaz butane de 2,7 kg à 1305 F Cfa et ceux de 6, 9 et 12 kg coûtent désormais respectivement 2885 F Cfa, 4290 F Cfa et 6250 F Cfa.

Seulement cette décision exécutoire n'a pas encore toute sa portée générale. Ici, à Dakar et dans bien des quartiers comme Grand Dakar, Fass, Médina, Ouakam, Dieupeul et Liberté, des boutiquiers véreux continuent de jouer à cache-cache avec les agents du ministère du Commerce. D'où le grand défi (challenge) de l'application de cet acte administratif censé impacter positivement sur le niveau de vie des ménages à faibles revenus, qui consacrent généralement la majeure partie de leurs revenus à l'alimentation. Ce qui fait que même une petite augmentation peut affecter les membres de ces ménages et les exposer à des difficultés.

Pis, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et les pertes d'emploi provoquées par la pandémie de Covid-19 peuvent compromettre «les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable et pourraient même provoquer des troubles sociaux», prédisaient les experts de la Banque mondiale.

Soucieux de la stabilité sociale et surtout de contenir le nouveau parti sans leader, sans idéologie, sans siège social, sans cartes de membres pour ses adhérents qui ne cesse de se massifier jour après jour, sous le label «Parti de la vie dure», théorisé par Maodo Malick Mbaye, membre de l'Alliance pour la République (Apr) et non moins, directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil (Anamo), le gouvernement à tout intérêt à faire appliquer ladite mesure, faute de quoi, les 47 milliards de recettes, auxquels il a renoncé pour soutenir le pouvoir d'achat, seront sans objet.