Congo-Brazzaville: Parution - "Un mariage à tous les prix" de Florent Sogni Zaou

Paru aux éditions LMI à Pointe-Noire, l'ouvrage de 111 pages est une pièce de théâtre constituée de quatre actes avec plusieurs scènes.

L'ouvrage est l'histoire de Livitou, une jeune femme, sans compagnon, qui tente de se présenter seule devant l'officier d'état civil pour célébrer son mariage et se faire évidemment délivrer un acte de mariage.

Préfaçant l'oeuvre, Rémy Mongo-Etsion a fait savoir que le mariage est considéré, pendant des siècles, comme une institution essentielle pour la stabilité des familles et l'avis des jeunes époux n'est pas primordial. Depuis des années donc, le mariage consensuel ne demande plus que le consentement des époux pour être validé. Par définition, il est une union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue ou encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités.

Prenant le cas de la France, le préfacier a souligné que la loi du 20 septembre 1790 instaure le mariage civil, enregistré en mairie, comme le seul mariage devant la loi. Le jour de la célébration du mariage officiel est, à n'en point douter, l'un des meilleurs moments dans la vie de l'être humain, quel que soit son sexe. C'est toutefois un moment hautement particulier pour la femme qui quitte son statut de jeune fille pour entrer dans celui si merveilleux de femme mariée. C'est le moment où l'on tente, de toutes ses forces, d'effacer des traces de vie de jeunesse, celui de la femme qui ne vit plus seule mais dont la vie devient un bien commun. C'est ce statut que recherche Livitou, personnage principal de la pièce de théâtre, "Un mariage à tous les prix" de Florent Sogni Zaou.

« La jeune Livitou en a marre de marcher le long des avenues et rues de la ville sans ce signe distinctif, la bague ou alliance, et mieux, de se présenter dans les bureaux et autres lieux sans signes distinctifs. Les hommes n'y pensant presque plus, ou difficilement, peut-être par défaut de moyens financiers, elle prend courageusement l'initiative d'aller seule à la rencontre des services de la mairie pour se faire porter cet anneau si fort », a indiqué Rémy Mongo-Etsion.

Outre la jeune Livitou candidate au mariage, les personnages de la pièce sont Nzal'batu : témoin de la future mariée ; Chinganzi : épouse du témoin de la mariée ; Malima : amie ; Kambou : témoin du futur marié ; Mpemba : épouse du témoin du futur marié ; Makambo : témoin de la future mariée ; Confiance : homme de Livitou ; et L'agent : agent de la mairie.

Expliquant le titre de son ouvrage et le contenu, Florent Sogni Zaou a dit : « Lorsque les gens veulent se marier, c'est pour cohabiter. Mais lorsqu'il y a un mariage où l'un des acteurs n'est pas là, peut-on parler d'un mariage ? Je ne pense pas. On ne peut pas parler d'un mariage, c'est impossible. Donc le mariage à tous les prix, c'est un mariage qui en réalité ne coûte rien du tout. Parce qu'on n'y met pas d'argent, on n'y met rien. Mais on se lève un matin on court chez le maire, et le maire ne vous marie pas, vous repartez à la maison. Est-ce que vous êtes réellement marié ? Telle est la grande question de cet ouvrage. »

Marié et père de deux garçons, Florent Sogni Zaou est né à Pointe-Noire. Il a enseigné l'anglais au lycée Emery-Patrice-Lumumba de Brazzaville, avant de migrer vers le journalisme. Il a successivement exercé les fonctions de chef du service Économie et Société et de rédacteur en chef à l'Agence congolaise d'information et de directeur de publication du journal "L'Agenda". Officier dans l'ordre du mérite congolais, « Un mariage à tous les prix » est sa troisième pièce de théâtre après « L'homme d'affaires » et « Labyrinthes ». A son actif, quatre romans, deux recueils de poèmes, quatre nouvelles, trois essais et un livre collectif. L'ouvrage de Florent Sogni Zaou est disponible aux Dépêches de Brazzaville et vendu à 5 000 FCFA. Il sera présenté officiellement dans les prochains jours à la FNAC et à la rentrée littéraire du Congo.