Congo-Brazzaville: Handball - La 3e édition de la Coupe du Congo débute ce jeudi

La compétition va se disputer du 9 au 19 septembre, à Brazzaville, respectivement aux gymnases Nicole-Oba et Etienne-Mongha, puis au terrain d'Abo sport. Quatre catégories sont concernées, notamment les seniors et juniors dans les deux versions.

Dans la phase préliminaire de la compétition, les neuf équipes engagées dans la catégorie seniors dames sont reparties dans deux poules. La poule A mettra aux prises la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), Ekembongo, Patronage, Interclub et Tourbillon. Le groupe opposé regroupe l'Etoile du Congo, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), l'AS Otohô et Asel.

Chez les seniors messieurs, par contre, les quinze clubs qui disputent le trophée sont repartis dans trois poules de cinq. Le groupe A est composé de Caïman, Petro sport, Munisport, Interclub de Pointe-Noire et Arsenal. L'Etoile du Congo compose le groupe B avec pour adversaires Avenir du rail, NHA sport, Pigeon vert et AS Sangha. Le groupe C mettra quant à lui aux prises l'Interclub de Brazzaville, As Neto, Patronage de Pointe-Noire, Us Bantou et l'AS Cheminots de Pointe-Noire.

Chez les juniors dames, le trophée se disputera entre douze équipes réparties en trois poules de quatre. La poule A est composée de l'Etoile du Congo, CFJSO, Asel et AS Cheminots de Dolisie. JSO dans la poule B a pour adversaires Promosport, Olympique de Pokola et Amical. Le dernier groupe regroupe le Cara, AS Neto, Renaissance et Patronage de Brazzaville.

Dans la catégorie juniors messieurs, l'Etoile du Congo en découdra dans le groupe A avec l'As Cheminots de Dolisie, Asoc et Olympique de Pokola. L'As Neto, JSO, Sonocc et NHA sport sont dans le groupe opposé. Dans le groupe C, Us Saint pierre va se mesurer avec Cara, Académie et Patronage de Lékoumou. Le groupe D regroupe l'Interclub de Dolisie, CF JSO et CTHAB.

Pour le compte de la première journée, Patronage de Pointe-Noire affrontera Us Bantou de Dolisie à Etienne-Mongha, dans la catégorie seniors hommes. La DGSP accueillera Patronage dans la catégorie seniors dames puis AS Otoho croisera Asel dans la même catégorie. Au gymnase Nicole-Oba, Interclub jouera contre l'As Cheminots en seniors hommes. Interclub recevra Tourbillon chez les seniors dames. Dans les heures qui suivront, l'Inter affrontera Arsenal en seniors hommes puis Amical sera aux prises avec JSO en juniors dames peu avant la cérémonie d'ouverture. Le match Caïman-Petro sport (senior hommes) marquera l'ouverture officielle de la compétition.

Au stade d'Abo sport, Asel croisera l'As Cheminots de Dolisie en juniors dames. JSO va affronter NHA sport chez les juniors hommes. Après cette rencontre, JSO va en découdre avec Olympique de Pokola en juniors dames avant Asoc-AS Cheminots en juniors hommes.