Congo-Brazzaville: Vaccination contre la Covid-19 - Les parlementaires à la rencontre des indécis

L'Assemblée nationale a sollicité du gouvernement la tenue de la journée parlementaire sur la covid-19 pour entre autres doter les élus des outils nécessaires afin de convaincre les réticents à se faire vacciner contre la pandémie.

Les données épidémiologiques enregistrées montrent que la circulation de la maladie est encore active au Congo. Au cours de la période allant du 6 au 26 août, le pays a connu 286 nouveaux cas positifs, ce qui porte le nombre à 13 588 cas au total depuis mars 2020. Quatre décès supplémentaires sont à déplorer, portant leur total à 183. Le nombre de personnes complètement vaccinées s'élève à 148 463, soit une couverture vaccinale portée à 4,1% de la population cible.

Pour intensifier la vaccination et atteindre le pourcentage de 60% concernant l'immunité collective, la représentation nationale veut faire un travail de terrain. Ce qui passe avant tout par l'organisation d'une journée parlementaire sur la covid-19. « Les députés attendent avec impatience la tenue de la journée parlementaire sur la covid-19. Cette demande s'exprime en termes d'urgence et d'absolue nécessité. Il s'agit d'une démarche de nature à aider les députés à apporter, auprès de leurs mandants, un discours de clarté sur une maladie qui est l'objet de moult fantasmes et spéculations », a indiqué le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba à la clôture de la 13e session extraordinaire

Selon lui, cette journée thématique a vocation à apporter de la clarté sur une pandémie pour laquelle tout le monde perd son latin. Actuellement, deux options restent possibles pour combattre la pandémie à coronavirus. Il s'agit notamment de l'application stricte des mesures barrières et la vaccination qui tarde à être acceptée par la grande masse. C'est ainsi que le président de la chambre basse du Parlement a appelé la presse nationale à jouer son rôle de relais de l'information afin de susciter une forte adhésion citoyenne à cette campagne de vaccination et aux mesures barrières.

« Je comprends l'insistance des députés de la République de prendre une part des plus actives au travail de sensibilisation de masse qui a vocation à booster ce processus qui tarde à prendre de l'envol », a-t-il poursuivi.

Il s'est, par ailleurs, félicité de l'appel du gouvernement à la vaccination des vendeuses et vendeurs, commerçantes et commerçants exerçant dans les marchés domaniaux, des chauffeurs des transports en commun et personnels enseignants. Cette démarche est déjà approuvée par le gouvernement qui attend mettre à la disposition des parlementaires des experts outillés en la matière et les moyens financiers pour descendre sur le terrain. « La réponse favorable a été donnée, aujourd'hui, il ne reste que la faisabilité et le gouvernement en est conscient. Le séminaire de formation nous permettra de mettre à votre disposition les experts outillés en la matière. Nous y travaillons », a assuré le ministre d'Etat, en charge des Relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, lors de l'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 26e fois consécutive.